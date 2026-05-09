Mercato OM : “Même Messi aurait eu besoin de temps” : les révélations cash d’Elye Wahi sur son passage à Marseille

Elye Wahi est revenu sans détour sur son passage compliqué à l’OM dans un entretien accordé à L’Équipe. L’ancien attaquant marseillais a évoqué une période particulièrement difficile de sa carrière, entre manque de confiance, faible temps de jeu et pression permanente autour du club olympien.

Passé de grand espoir à gros flop en seulement quelques mois, Wahi reconnaît avoir énormément appris de cette expérience marseillaise. « En un an, je suis passé du tout au tout. Du statut de grand espoir à celui du gars qui ne joue plus du tout. C’est l’apprentissage, tu découvres toutes les facettes de ton sport et tu comprends à quel point ce métier est dur. Ça m’a fait grandir », explique-t-il.

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L’attaquant estime surtout ne jamais avoir réellement eu sa chance à Marseille. « À Marseille, j’avais 21 ans et on ne m’a laissé que trois mois pour faire mes preuves, ce n’est pas beaucoup (…) « Même si tu t’appelles Lionel Messi, il te faut du temps pour montrer tes qualités. On ne m’a pas laisse le temps ni donné m’a chance» », regrette-t-il, avant de comparer sa situation à celle d’autres recrues du même mercato. « Pouvez-vous me dire quels joueurs, parmi ceux qui sont arrivés au même mercato que moi, sont restés à Marseille et ont eu leur chance ? Il n’y en a pas beaucoup. »

Si j’avais marqué avec l’OM sur ma première occasion

Wahi reconnaît également que son début raté a pesé lourd dans la suite de son aventure olympienne. « Si j’avais marqué avec l’OM sur ma première occasion contre Reims, l’histoire aurait peut-être été belle. Mais je n’ai pas marqué et on a vu la suite. »

Aujourd’hui relancé du côté de Nice, l’ancien Marseillais assure avoir tiré des leçons de cet échec. « Quand on me laisse ma chance, je réponds. Quand tu es sûr de tes qualités, le doute peut s’installer, mais il ne reste pas longtemps. »