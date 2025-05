Mercato OM : Ménès voit ce cadre convoité rester !

Leonardo Balerdi, capitaine de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2024-2025, continue de jouir d’une grosse cote sur la scène européenne. Pourtant, selon Pierre Ménès, l’avenir du défenseur argentin semble bel et bien lié à la cité phocéenne.

L’ancien consultant de Canal+ n’a pas hésité à encenser le joueur, qui a réalisé une saison remarquable sous les ordres de Roberto De Zerbi. Malgré les nombreuses spéculations entourant le mercato, Ménès affirme que Balerdi restera un pilier de l’OM la saison prochaine.

🎙️ “C’était très important pour nous de jouer la Ligue des champions pour rentrer dans un nouveau cycle économique”#Longoria : “La question importante était de voir quels objectifs ont s’était fixé en juin dernier. Le plus important c’était de revenir jouer la Ligue des… pic.twitter.com/MRCMeD2ASY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025



Dans une récente vidéo YouTube, Pierre Ménès a souligné l’importance de Leonardo Balerdi dans le onze de Roberto De Zerbi. « Je me pose toujours des questions sur lui. Il a parfois des réactions un peu bizarres, il s’enflamme, mais il faut reconnaître que c’est un gars qui a une grinta, une motivation et une aura très importantes pour cette équipe », a déclaré Ménès. Ces qualités font de Balerdi un leader naturel, capable d’insuffler une énergie contagieuse à ses coéquipiers, un atout précieux pour l’OM dans une saison marquée par une qualification en Ligue des champions.

Balerdi, c’est un élément de base de l’OM

Ménès va plus loin, estimant que Balerdi incarne la persévérance et l’esprit marseillais. « Il a clairement pris une nouvelle dimension ces derniers mois, et je pense qu’aujourd’hui, c’est un élément de base de l’OM. Peut-être que l’année prochaine, il sera dans mon onze des meilleurs joueurs de Ligue 1 », conclut-il. Devenu un symbole de la combativité phocéenne, Balerdi semble destiné à vivre encore de belles années sous le maillot olympien, consolidant son statut de capitaine et de pièce maîtresse de l’équipe.