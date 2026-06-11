Mercato OM : Le cas Højbjerg divise…

Sur notre plateau de FC Marseille, Antho et XavOM ont débattu de l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg. Si tous deux saluent son investissement, l’idée d’un transfert dès cet été fait son chemin.

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg a animé les discussions sur le plateau de FC Marseille. Pour Antho, le milieu danois a rendu des services à l’OM, mais une vente représenterait aujourd’hui une opportunité à saisir. « Pas dans la critique parce qu’il a quand même fait des bons matchs. Merci Pierre-Emile pour ce que tu as fait. Mais merci, on se serre la main, on prend tes sous, terminé. »

Hojbjerg j’en veux / J’en veux plus ? #mercatOM pic.twitter.com/giqggu4wwi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 10, 2026



Le supporter estime que le joueur conserve une valeur intéressante sur le marché malgré ses 30 ans. « Il a quand même une valeur marchande de 19 millions d’euros. Tu l’as acheté 18, tu le vends 15. Il n’est pas vieux, il a 30 ans, ne déconne pas. » Selon lui, l’OM pourrait profiter de cette valeur pour récupérer des liquidités tout en renouvelant son milieu de terrain.

« J’en attendais plus, c’était un lieutenant plus qu’un chef »

Antho explique surtout avoir été déçu par l’influence du Danois dans le jeu marseillais. S’il reconnaît ses qualités, il estime qu’il n’a pas eu l’impact attendu. « J’en attendais plus que ça de lui cette année. Et en fait, je me rends compte que c’était plus un bon lieutenant qu’un vrai chef au milieu de terrain. »

Évoquant les rumeurs d’intérêt de la Juventus, il pense que le profil d’Højbjerg pourrait séduire d’autres clubs.« Il ferait du bien à la Juve. Il serait bon à Monaco ce mec. »

Le débat s’est poursuivi mais une idée semble ressortir de la discussion : si une offre intéressante venait à arriver, une partie des supporters présents sur le plateau n’y serait pas opposée. Pour eux, remercier le joueur pour son engagement tout en réalisant une bonne opération financière pourrait être une option pertinente pour l’OM lors de ce mercato.