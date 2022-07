Mercato OM : Mertens ? Pas (encore?) un objectif ?

Sur le plateau d’ « After Foot » sur RMC, le consultant Walid Acherchour, n’est pas emballé à l’idée de voir Mertens signer à Marseille.

Mertens semble de plus en plus proche de l’OM, en témoigne la photo de ses agents hier à Marseille même si pour le moment selon les informations de l’Equipe, la direction de l’OM nie encore toutes négociations.

Pas de négociations avec Mertens ?

Mais l’idée de recruter un joueur de 36 ans pour seulement une saison ne fait pas l’unanimité. En effet, Walid Acherchour lors de l’émission « After Foot » reconnaît le talent du joueur mais ne comprend pas l’idée derrière ce recrutement sur le long terme, à un poste où Dimitri Payet est toujours performant.

« Mertens, l’âge est quand même important » – Acherchour

« Le mec c’est le meilleur buteur de l’histoire du napoli, donc bien entendu que des buts il peut les empiler et il sait les empiler. Moi le gros problème c’est par rapport à ce que l’Olympique de Marseille a en boutique, dans son profil qu’aujourd’hui Mertens joue soit dans un rôle de faux numéro 9, soit rôle de deuxième attaquant en numéro 10 dans un 4-2-3-1, c’est comme ça qu’il a joué derrière Osimhen cette saison. Et je suis désolé mais à partir du moment où t’as déjà un joueur comme Payet qui joue dans ce poste là, qui a été l’année dernière très bon. Mertens, l’âge est quand même important, tu vas lui donner combien d’année de contrat, 2ans, 1 an ? J’ai aucun problème sur le joueur, il peut t’apporter l’année prochaine une expérience en Ligue des Champions, etc. Aucun problème, en plus j’aime beaucoup le joueur mais en mars prochain il a 36 ans, moi j’en ai marre de l’Olympique de Marseille, des joueurs qui viennent à chaque fois avec des contrats courts, l’entraîneur l’année d’après il va devoir se séparer de Mertens et aller rechercher un autre mec. » Walid Acherchour Source : RMC SPORT (07/07/2022)

Pour Walid Achour, Mertens ce n’est pas la priorité, le club devrait se pencher sur d’autres secteurs que celui offensif, ou à défaut trouver un profil qui puisse prendre la relève de Payet, plutôt que de concurrencer Payet.

« Un mec comme Barak qui est un peu plus jeune, qui connaît Tudor, etc… c’est combien 20 millions ? Mertens c’est un super joueur tout le monde le sait, tout le monde a vu ce qu’il a fait sur les 5 dernières années, mais en terme d’idée, en terme de profil, de gestion globale et de projection…Je suis pas sûr que ce style de joueur là aujourd’hui dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, que ce soit le secteur offensif qui soit prioritaire, si tu me dis tu fais Mertens aujourd’hui et que derrière tu peux régler tous tes soucis, défensifs, de leadership etc. Pourquoi pas et encore, mais pour moi ce n’est pas la priorité. » Walid Acherchour Source : RMC SPORT (07/07/2022)