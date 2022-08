Mercato OM : Ce qui bloque dans le dossier Bailly

Alors que Pablo Longoria tente de boucler un échange entre Ruslan Malinovski et Cengiz Under, le président de l’OM veut aussi finaliser le recrutement d’un défenseur central.

Igor Tudor l’a confirmé hier en conférence de presse : « il y aura un défenseur qui arrivera. C’est certain. Pour le reste, on verra ». La priorité de Longoria se nomme Eric Bailly. Mais le défenseur de Manchester United dispose d’autres offres et son salaire est conséquent.

Bailly en prêt avec OA, mais le salaire est trop élevé ?

Si le joueur de 28 ans se voyait bien au Milan AC en janvier dernier, l’Equipe précise que Valence, le Celta Vigo, l’AS Rome et Fulham discutent avec les agents du défenseur. Selon le quotidien sportif, ce dernier touche près de 5 millions d’euros brut à l’année…

L’Equipe explique que Pablo Longoria veut proposer « un prêt payant, avec une option d’achat liée à un certain nombre de matches et à une qualification européenne… le club anglais est désormais prêt à se laisser tenter par ce type de montage. »

« On a ici à Marseille, comme à Boca, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien » – Balerdi

« (L’OM est le club où j’ai joué le plus de matches en tant que professionnel), cela représente beaucoup pour moi. C’est le premier club en Europe où je suis bien adapté, où je joue beaucoup. C’est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club. Je pense exactement comme Pablo, je l’ai déjà dit : c’est très similaire à Boca, pas que pour le stade qui, pour moi, est l’un des meilleurs de France. Pour ce public, aussi, cette énergie qu’ils ont pour pousser. On a ici à Marseille, comme à Boca, même quand ça ne va pas lors des matches, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien. Ils t’obligent à donner plus, à rester plus concentré. L’adversaire ressent cette pression aussi. Il y a cette peur de l’adversaire quand il vient à la Bombonera. C’est très similaire, que ce soit Boca ou Marseille, quand on joue à l’extérieur, en France ou en Europe, il y a partout des supporters de l’OM, c’est incroyable. Ce sont deux clubs qui sont reconnus mondialement. » Leo Balerdi – source : Foot Mercato (20/11/2021)