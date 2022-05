Mercato OM : Milik, Caleta Car, le risque d’un départ sans indemnité ?

Beaucoup de questions se posent déjà concernant le mercato estival à venir. Pablo Longoria va devoir renforcer son effectif qu’il espère qualifié pour la Ligue des Champions, mais il doit aussi gérer plusieurs dossiers…

En effet, les cas Boubacar Kamara, William Saliba et Amine Harit font les choux gras de la presse spécialisée. Le premier, formé au club et libre en juin, devrait sauf énorme surprise partir à la fin de la saison. Son nom est évoqué au Milan, à Chelsea ou encore à l’Atlético. Saliba et Harit ne sont que prêtés et sans option d’achat. Le premier a vu sa cote augmenter et ses débuts en équipe de France ne vont rien arranger. Arsenal a la main sur le dossier, le défenseur devra se montrer convaincant s’il veut rester à l’OM une ou plusieurs saisons de plus. Concernant Harit, Schalke aurait acté son départ, mais plusieurs formations espagnoles sont sur coup. L’aspect financier aura un rôle important dans ce dossier… Au delà de ces trois joueurs importants et qui ne seront plus liés avec l’OM en juin prochain, deux autres joueurs pourraient être dans le même cas dans un an…

Le premier est Duje Caleta Car. Le défenseur croate est en froid avec sa direction depuis son transfert avorté à Liverpool en janvier 2021, il est depuis poussé vers la Premier League sans succès. Ce dernier pourrait décider d’attendre 2023 et la fin de son contrat pour partir libre et donc sans indemnités pour l’OM. Autre cas, celui d’Arek Milik. L’attquant a été prêté par Naples pendant 18 mois, en fin de saison il sera définivement marseillais jusqu’en 2023 dixit l’Equipe. Ce dernier qui affiche son envie de disputer la Ligue des Champions avec l’OM pourrait donc aussi faire le choix de partir libre en juin 2023. Encore deux dossiers que Pablo Longoria va devoir prendre en main, car si McCourt demande des ventes, il va déjà falloir commencer par éviter les départs libres après ceux de Thauvin et surement celui de Kamara…

L’effectif de l’OM et les contrats au 06 mai 2022

En gras les habituels titulaires

2022 Kamara, Ngapandouetnbu, Saliba (prêt sec), Kada, Harit (prêt sec)

2023 Caleta-Car, Milik, Targhalline, Bertelli, Kamardin, Kolasinac

2024 Rongier, Mandanda, Payet, Gueye, Alvaro, Dieng, Ben Seghir, Nadir, Sciortino, Nazaretian, Bakambu

2025 Peres, Guendouzi, Under, Konrad, Henrique, Tongya