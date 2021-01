Mercato OM : Milik OK, Naples valide une offre de 13M€ ? Un détail bloque ?

C’est devenu le feuilleton de la semaine. Le recrutement d’Arek Milik par l’OM qui semblait peu probable (financièrement) semble se préciser. Les information se bousculent…

Arek Milik aurait trouvé un accord contractuel avec l’OM. Plusieurs médias italiens mais aussi Téléfoot, la Provence et RMC ont la même version sur ce point. Reste maintenant à convaincre le Napoli de laisser filer son attaquant qui n’a pas joué depuis le début de la saison. Et là, il existe plusieurs informations contradictoires…

Le pourcentage à la revente, le détail qui bloque ?

Alors qu’un prêt d’un an et demi a été évoqué par le journaliste italien Alfredo Pedulla, Calciomercato avance un autre deal. Selon le média italien, un accord aurait été trouvé entre l’OM et Naples autour d’un transfert de 8M€, plus 5M€ de bonus. Le dernier détail qui bloquerait la transaction serait le pourcentage à la revente. Naples aurait fixé ce dernier à 30%, alors que l’OM ne voudrait pas dépasser les 20%. Le dossier Milik chauffe et en Italie son arrivée est même annoncée pour lundi. Patience…

+++Aggiornamento #Milik+++ Il Napoli ed il Marsiglia sono vicine all’accordo definitivo! Qui i dettagli di un affare da 13 milioni 🔽https://t.co/jIBZzpBbrX — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 15, 2021