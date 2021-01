Mercato OM : Téléfoot confirme pour Milik ! (paiement décalé dans 18 mois ?)

Le dossier Milik semble avancer dans le bon sens. Si Pablo Longoria et André Villas-Boas n’ont pas voulu confirmer les négociation en cours, la presse italienne et maintenant Téléfoot affirment qu’un accord contractuel a été trouvé avec l’international polonais !

Selon le journaliste de Téléfoot, Simone Rovera : « L’OM avance très fort sur Milik. Comme annoncé hier le joueur a choisi l’OM en refusant des offres plus intéressantes économiquement d’autres clubs pour janvier et pour juin. Offre de 7M sur la table + bonus (encore négociables). Naples réfléchit… » En Italie, le montant du contrat est même annoncé ainsi qu’un possible prêt avec OA…

Milik a refusé d’autres offres ?

Un prêt de 18 mois avec une OA de 10Me plus bonus ?

Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, l’OM aurait trouvé un accord autour d’un salaire annuel évalué à 4M€. Le joueur pousserait donc pour un départ vers Marseille. Mais le Napoli aurait une demande bien précise, il devrait au préalable être prolongé d’au moins un an pour obtenir un prêt avec une obligation d’achat dans 18 mois. Le montant de l’option demandé par le président De Laurentiis serait d’environ 10Me plus des bonus et un pourcentage (20%?) sur un revente du joueur. L’OM aurait fait pour l’instant une seconde offre estimée à 7M€.