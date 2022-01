Mercato OM : Milik se pose des questions sur son avenir?

Interrogé par Canal + Sport en Pologne, Arek Milik aurait exprimé sa déception de ne pas être entré en jeu face à Lens… Il se poserait des questions sur son avenir dans l’effectif de Jorge Sampaoli.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a impressionné en Ligue 1 avec une magnifique prestation face au Racing Club de Lens. Une victoire sur le score de 2-0 mais avec la manière : tout en maîtrise et qualité technique.

Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi — Milik

L’un des faits de la rencontre est forcément l’absence d’Arek Milik. L’international polonais est resté scotché sur le banc durant toute la rencontre et n’est même pas entré. Le coach argentin a préféré offrir la première apparition à Cédric Bakambu sur le côté gauche à la place de Luis Henrique.

A LIRE AUSSI : OM : 2 Olympiens (et un joueur prêté par l’OM) dans le onze type de la 22e journée de L1 de l’Equipe

Au micro de Canal + Sport Pologne, Arek Milik n’a pas caché sa frustration. Peu impacant dans le jeu depuis le début de saison, il ne comprend pas pourquoi il reçoit rarement le ballon et la gestion du coach. Il espère avoir une plus grande place dans le onze. Il estime d’ailleurs qu’il pourrait facilement jouer avec Cédric Bakambu.

« Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global. Bakambu est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach. » Arek Milik – Source : Canal + Sport Pologne (22/01/22)

Milik doit travailler pour ne pas se faire surpasser par les défenseurs — Sampaoli

En conférence de presse jeudi dernier avant le match face à Lens, Jorge Sampaoli n’a pas été tendre avec Milik. Il affirme qu’il essaye de trouver une solution pour le trouver mais que le Polonais doit également travailler plus dur pour ne pas se laisser prendre par les défenseurs.

« Milik en difficulté? C’est un tout. Dans la surface, il manque un petit quelque chose… Nous ne sommes pas toujours dans le bon tempo pour lui donner le ballon ou lui pour le réceptionner. Milik doit travailler pour ne pas se faire surpasser par les défenseurs. Le problème n’est pas dans la finition mais dans son positionnement pour se créer des occasions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/01/22)