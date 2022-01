OM : 2 Olympiens (et un joueur prêté par l’OM) dans le onze type de la 22e journée de L1 de l’Equipe

L’Olympique de Marseille s’est imposé (0-2) face à Lens ce samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Deux joueurs de l’OM figurent dans le onze type de ce week-end de Ligue 1 de championnat proposé par le journal l’Equipe ce lundi.

Marseille se déplaçait à Lens ce week-end et a réalisé l’une de ses meilleures prestations de la saison pour aller chercher une victoire importante. Les hommes de Jorge Sampaoli ont largement dominé cette rencontre en affichant une véritable force collective. Comme chaque semaine le journal l’Equipe propose son onze type de la journée de Ligue 1 qui vient de s’écouler. Deux marseillais y figurent : Valentin Rongier et William Saliba. Les deux joueurs de l’OM obtiennent la note de 7 / 10.

A noter la présence de Jordan Amavi prêté par l’OM à Nice lors du mercato hivernal

Le onze type de l’Equipe de la 22e journée de Ligue 1 :

Bizet (Brest) – Rongier (OM), Saliba(OM, Girotto (Nantes), Amavi (Nice) – Da Cunha (Clermont), Verratti (Paris), Tchouaméni (Monaco), Mavididi (Montpellier) – Hwang (Bordeaux), Goueri (Nice) (A retrouver dans le journal l’Equipe ce lundi)

« Oui je pense que c’est notre match le plus abouti. Il fallait ça pour gagner ici. Surtout après la leçon que nous avait donné Lens à l’aller sur les transitions. On a montré notre évolution. (…) « On est plus à l’aise à l’extérieur parce qu’on a plus la pression de gagner, de vite marquer à domicile. Ce qui peut nous mettre la pression si on ne marque pas vite. Il faut s’améliorer là dessus, on le doit à notre public. » Jorge Sampaoli Source Conférence de presse (22/01/2022)

Bakambu ? C’était un petit risque après sa période d’inactivité mais on pensait que sur 15/20 minutes de jeu il pouvait nous apporter quelque chose. De la vitesse . » Jorge Sampaoli Source Conférence de presse (22/01/2022)