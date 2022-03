Mercato OM : Milik sollicité et ouvert à un retour en Italie ?

Le cas Arek Milik alimente l’actualité de l’OM. L’attaquant polonais laissé sur le banc quelques matches avait affiché son incompréhension, depuis Jorge Sampaoli l’a réinstallé comme un titulaire. En Italie on le voit revenir en Serie A cet été…

Selon Tuttosport, le Torino aurait fait d’Arkadiusz Milik sa priorité de l’été prochain pour remplacer Andrea Belotti, dont le contrat se termine le 30 juin. Le média rappelle les difficultés rencontré par l’international polonais avec Jorge Sampaoli et ressort sa déclaration : « Parfois pendant les matchs je regarde le chrono. Ça fait 20 minutes et j’ai à peine touché un ballon. » Tuttosport affirme que Milik a des doutes sur son avenir à Marseille. Il aimerait retourner en Italie s’il le peut. Des sources proches du club olympien et de l’entourage polonais du joueur ont confié que le Torino s’était déjà déplacé pour Milik l’été dernier, lorsqu’il s’est blessé au genou. De plus, Longoria est au courant que le Torino et d’autres clubs italiens ont un œil sur le buteur marseillais…

A lire : OM : « Le problème Milik est réglé ! »

Informa @tuttosport que el #Torino tiene como preferencia para verano a Arkadiusz Milik 🇵🇱 para sustituir a Andrea Belotti que acaba contrato 30 junio y ha insinuado que quiere un nuevo desafío. El polaco encaja ya que el club italiano busca un recambio que conozca bien #SerieA pic.twitter.com/ztWHEquyXy — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) March 24, 2022

Reste à savoir si Pablo Longoria qui a fixé comme priorité une qualification pour la Ligue des Champions peut laisser partir son buteur si l’objectif est atteint. Milik, qui a retrouvé un place de titulaire avec Sampaoli et pourrait vivre une belle fin de saison, peut-il être motivé par une saison de plus avec l’OM ? Le buteur ne sera plus prêté par Naples mais transféré à l’OM.

Pour l’ancien joueur joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, le débat autour de l’international polonais est définitivement clos. A voir en vidéo ci-dessus.

A LIRE : OM : Payet répond aux polémiques en publiant une vidéo (vraiment drôle)

C’est un joueur de haut niveau – JCDB

« Il a été décrié ces derniers temps et là on se rend compte que même seul devant Brest Milik a eu des opportunités, il a fait jouer ses partenaires lorsqu’il avait le ballon, il a su décrocher…Je pense que le problème Milik est définitivement réglé. Milik est un grand joueur. Il faut surtout qu’il ait des joueurs autour de lui qui puissent lui donner des bons ballons. A partir de là il fera son boulot comme il doit le faire. C’est un joueur de haut niveau » Jean Charles de Bono – Source : Football CLub de Marseille