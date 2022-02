OM : Payet répond aux polémiques en publiant une video (vraiment drôle)

Suite à la défaite à domicile dimanche dernier contre Clermont, Dimitri Payet a pris la parole publiquement sans prendre de gant avec ses coéquipiers. Hier, il a répondu avec humours aux informations qui ont suivi concernant l’ambiance au sein du groupe marseillais.

On a manqué d’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, de valeurs, on n’a rien montré. On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser », a déclaré Dimitri Payet au micro de Prime Video juste après la défaite face à Clermont au Vélodrome.

« Des tensions dans le groupe ? » Payet Une déclaration venue qui semblait traduire un malaise dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Certaines informations de la presse laissaient ainsi entendre que l’ambiance au sein du groupe olympien se serait détériorée ces dernières semaines. Après la victoire hier contre Qarabag (0-3) Dimitri Payet a répondu en publiant une vidéo sur Instagram où il filme l’ambiance dans le bus marseillais où tout le monde s’ambiance sur Bande Organisée. avec en légende : « Des tensions dans le groupe ? »,et des émojis pleins de perplexité… A lire aussi : OM : Victoire 0-3, qualification pour les 8e de CONFERENCE LEAGUE, GUENDOUZI, GUEYE, Konrad BUTEURS

A lire aussi : OM – Sampaoli : « Je n’ai jamais vu une telle preuve de fair-play dans un tel contexte de compétition »

Sur RMC Sport dans l’émission de Vincent Moscato, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco s’était exprimé à ce sujet. Il n’a vraiment pas apprécié la prise de parole du capitaine olympien !

« C’est le genre de déclaration qui a 0 intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match d’hier, qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner des noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir viser et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé hier soir, on le sentait venir depuis longtemps » Eric Di Meco – Source : RMC Moscato Show (21/02/22)