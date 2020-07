Mercato OM :  » Mitroglou ? On peut toujours avoir une bonne surprise mais… »

De retour dans l’effectif après deux prêts peu convaincants à Galatasaray et au PSV, Kostas Mitroglou ne semble pas faire partie des plans d’AVB et se dirige vers une mise à l’écart. Un choix que ne comprend pas tout à fait Nicolas Filhol…

Notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé sur le cas Kostas Mitroglou. De retour après avoir été prêté deux fois, l’attaquant Grec est à la disposition d’André Villas-Boas. Mais Mitroglou ne fait pas parti des plans de AVB et risque d’être écarté de l’équipe première, qui est partie en stage sans lui en Allemagne. Même si les performances de l’ancien joueur de Benfica ne sont pas exceptionnelles, un tel sort n’est pas mérité selon notre intervenant :

« JE TROUVE ÇA DOMMAGE DE LE METTRE DE CÔTÉ »

« On peut toujours avoir une surprise. Je me méfie, on ne sait pas si c’est définitif ou pas, on va voir comment va évoluer le mercato. Mais c’est quand même un énorme salaire du club, un des plus gros de l’effectif. Il lui reste 1 an de contrat… Je trouve ça dommage de le mettre de côté.

Tu peux quand même le prendre de le groupe, qu’il s’entraîne avec nous, et qu’il joue les matchs amicaux, même en partie, sans pour autant compter sur lui. Je comprends pas ces choix de faire des lofts, et de mettre des mecs à part. Ça a pas un grand intérêt au final, autant qu’ils s’entraînent avec les autres. Si tu veux vraiment qu’ils partent, autant qu’ils soient en forme. Tu sais jamais, il se montre sur un match amical, il marque un but… Peut être un club pourrait se dire « il a encore des restes on peut tenter un coup ». Mais la non tu l’exclus… Déjà que tu ne le sens pas motivé, pas bien depuis 2 ans… Je sais pas moi. Après on sait pas, il peut y avoir une surprise et il va incorporer le groupe, j’en sais rien.

Mais c’est pas parti pour être ça… Je ne trouve pas que c’est une bonne idée d’exclure un joueur. Il a rien fait de mal, c’est pas lui qui a forcé Eyraud à lui filer un salaire comme ça, et c’est pas lui qui a forcé Eyraud à le prendre alors qu’il était blessé. Il est pas responsable de tout ça. »

Nicolas Filhol – Football Club de Marseille. 21/07/2020