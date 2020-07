OM : Départ pour l’Allemagne sans Mitroglou mais avec un retour surprise !

L’OM continue sa pré-saison par un stage en Allemagne. Un groupe de 27 joueurs a quitté le centre d’entrainement ce vendredi, quelques absents côté jeunes sont à souligner tout comme Kostas Mitroglou mais aussi un retour !

André Villas-Boas a retenu un groupe de 27 joueurs pour le second stage de préparation de l’OM en Allemagne. Contrairement au premier stage au Portugal, l’entraîneur de l’OM a décidé de se passer des deux néo pros Kamardin et Ahmed. Par contre les jeunes Ali Mohamed, Bertelli et Vanni sont toujours là. Absent au Portugal, le latéral Christophe Rocchia, qui affichait beaucoup d’envie, est présent. La recrue Pape Gueye est là, il avait rejoint le premier stage après avoir signé son contrat. Enfin, sans surprise, Kostas Mitroglou, de retour à Marseille après un an et demi de prêt, est absent…

LE GROUPE DES 27 OLYMPIENS PARTIS EN STAGE en allemagne

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou, Vanni

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Sarr, Caleta-Car, Amavi, Ali Mohamed, Rocchia

Milieux :

Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson, Strootman, Chabrolle, Gueye, Bertelli

Attaquants :

Payet, Thauvin, Aké, Germain, Radonjic, Benedetto

Voici le groupe retenu pour le stage en Allemagne 🔥

Notre nouvelle recrue 𝐏𝐚𝐩𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞 et 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 seront présents 🤩💙 pic.twitter.com/ulB2LOetxV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 17, 2020