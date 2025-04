Mercato OM : Molina balance, “ils doivent le retenir tellement il travaille”

La saison de Faris Moumbagna est marquée par une épreuve difficile. Dès la première journée de Ligue 1, l’attaquant camerounais a subi une rupture du ligament croisé du genou droit, une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Malgré cette épreuve, le joueur de l’Olympique de Marseille ne cesse d’impressionner par son état d’esprit irréprochable et son investissement total dans sa rééducation.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le journaliste Romain Molina a tenu à souligner la mentalité exemplaire de Moumbagna, mettant en avant son professionnalisme et son attitude au sein du club phocéen. “Il faut lui rendre hommage. J’entends qu’il est limité… Mais il a une attitude, si tous les joueurs avaient son attitude Marseille serait deuxième indiscutable. Quand il s’est blessé, il est allé s’excuser auprès du staff comme si c’était sa faute. Toujours gentil avec tout le monde. Le sourire. Ils doivent le retenir tellement il travaille pour la rééducation”, a-t-il déclaré.

Ces propos illustrent la détermination du Camerounais, qui ne ménage pas ses efforts pour revenir au plus haut niveau. Faris Moumbagna reste une figure appréciée au sein du vestiaire marseillais, où son engagement et sa positivité sont salués par ses coéquipiers et le staff technique.

Alors que l’OM traverse une saison en dents de scie, l’exemple de Moumbagna incarne les valeurs de combativité et de résilience que le club cherche à cultiver. Son retour sur les terrains est attendu avec impatience, et son état d’esprit pourrait être un atout précieux pour la suite de la saison marseillaise.