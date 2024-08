Mercato OM : « Moukoko? C’est l’opportunité de lancer sa carrière ! », un spécialiste de Dortmund décrypte l’arrivée de l’attaquant !

L’Olympique de Marseille devrait faire signer Youssoufa Moukoko. En attendant sa signature, Football Club de Marseille a demandé à un spécialiste et supporter du BVB de nous décrire le joueur !

La piste Eddie Nketiah prend du plomb dans l’aile depuis quelques heures. Celle menant à Youssoufa Moukoko prend en revanche plus d’épaisseur. Football Club de Marseille a contacté @UniversDortmund pour nous parler un peu de l’attaquant allemand. Voici ce qu’il nous en dit, et ça met l’eau à la bouche !

Qu’on soit bien d’accord la #TeamOM, je ne dis pas que Moukoko va arriver chez vous et tout détruire. C’est clairement un joueur en construction. Mais si il est avec un coach qui lui fait confiance, ce qui semble être le cas vu comment il veut l’OM.

Il a beaucoup de potentiel. — Univers Dortmund 🇫🇷🇵🇸 (@UniversDortmund) August 3, 2024

Moukoko, c’est un numéro 9 véloce, assez costaud, bons sur les appuis, les reprises d’appuis… Il arrive à avoir quelques ballons dans les duels aériens malgré sa taille (179cm), et il finit très bien les actions. Par contre, il a quelques axes de progression… Notamment, la science tactique. En gros : savoir quoi faire et quand avec le ballon. Il doit aussi doit progresser techniquement dans les petits espaces notamment. C’est un joueur qui a un potentiel très haut. Il a des atouts physiques tels que s’il tombe sur le bon technicien / tacticien ça peut finir très haut. A Dortmund, on n’avait pas ça, vous vous l’avez avec Roberto De Zerbi. L’entraîneur qu’on a eu préférait des profils plus grand (en gros Modeste, puis Haller, puis Füllkrug). Il y a deux saisons, il met 7 buts en Bundesliga malgré ça en entrant souvent, donc c’est encourageant. Il ne reste pas sur un échec complet, il n’a que 19 ans. Je pense justement que Roberto De Zerbi a la capacité de le faire progresser dans ses points faibles. Il va, pour la première fois de sa vie, jouer dans une équipe qui sera protagoniste dans le jeu, et en plus il va avoir une place de titulaire, aussi pour la première fois de sa vie. C’est l’opportunité de lancer sa carrière.