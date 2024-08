Mercato : Alerte « Here we go » (Romano) pour une nouvelle recrue de l’OM !

L’Olympique de Marseille a déjà enregistré quatre renforts sur ce mercato (Brassier, Koné, Greenwood et Hojberg), devrait rapidement officialiser une cinquième avec le Canadien Cornelius et une sixième de manière imminente ?

C’est en tout cas ce que Fabrizio Romano, célèbre journaliste mercato, explique dans son dernier tweet.

« Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille, c’est fait ! Visite médicale dans les jours qui viennent. Prêt payant de 1M€. Option d’achat de 35M€ pour l’OM. 4M€ option additionnelles. Option de rachat de 40M€ pour l’Inter. Carboni a signé un nouveau contrat avec l’Inter jusqu’en 2029 avant de rejoindre l’OM en prêt. »

🚨🔵⚪️ Valentin Carboni to Olympique Marseille, here we go! Medical in the upcoming days.

◉ €1m loan fee.

◉ €35m buy option clause for OM.

◉ €4m potential add-ons.

◉ €40m buy back clause for Inter.

Carboni signs new deal at Inter until 2029 before joining OM on loan. pic.twitter.com/cYWYY9DvgQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024