Mercato OM : Nabil Djellit s’interroge sur la personnalité de cet attaquant évoqué à Marseille !

Alors que le nom de Martin Terrier circule avec insistance du côté de l’OM, Nabil Djellit a appelé à la prudence sur La Chaîne L’Équipe. Le journaliste ne remet pas en cause les qualités sportives de l’attaquant du Bayer Leverkusen, mais s’interroge sur sa capacité à supporter l’environnement marseillais.

La piste Martin Terrier continue d’alimenter les discussions autour du mercato de l’OM. Si le profil de l’ancien Rennais séduit de nombreux observateurs, Nabil Djellit s’est montré plus mesuré lors de son passage sur La Chaîne L’Équipe, estimant que la question ne concernait pas le niveau du joueur, mais sa capacité à évoluer dans un contexte aussi exigeant que celui de Marseille.

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La personnalité de Martin Terrier au cœur du débat

Sur La Chaîne L’Équipe, Nabil Djellit a expliqué que le principal point d’interrogation concernait la personnalité de l’attaquant du Bayer Leverkusen. « Il faut juste se poser la question parce qu’on a eu des joueurs comme ça qui sont arrivés à l’OM, est-ce que lui peut jouer à l’OM ? Pas en termes de niveau, mais en termes de personnalité. »

Le journaliste rappelle ainsi que plusieurs recrues au profil séduisant sur le papier n’ont pas toujours réussi à s’imposer dans un environnement où la pression est particulièrement forte.

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L’exemple de Valère Germain

Pour illustrer son propos, Nabil Djellit a évoqué le passage de Valère Germain à Marseille. Selon lui, le parallèle montre qu’un joueur reconnu pour ses qualités peut rencontrer des difficultés à l’OM malgré des attentes élevées. « Je me souviens de Valère Germain par exemple. On disait que c’était une super idée, qu’il était fait pour l’OM. Rongier a réussi ? Quand tu es Rongier, tu es plus tranquille que quand tu es attaquant. Attaquant, tu as intérêt à planter. »

À travers cette comparaison, le journaliste souligne la pression spécifique qui accompagne le poste d’avant-centre ou d’attaquant à Marseille, où les performances offensives sont particulièrement scrutées.