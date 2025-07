Mercato OM : Il explique pourquoi Naples ne doit pas laisser filer Raspadori !

Dans une interview à Radio Goal, Giuseppe Iachini, ancien entraîneur de Sassuolo quand Giacomo Raspadori était au centre de formation (2017/2018), a partagé son point de vue sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant de Naples. Bien qu’il comprenne cet intérêt, Iachini estime que Naples devrait réfléchir sérieusement avant de se séparer du joueur.

Naples pourrait avoir besoin de Raspadori

Iachini a souligné que Raspadori serait un atout important pour Naples, notamment avec l’enchaînement des matchs en Ligue des Champions. « Raspadori à Marseille ? De Zerbi apprécie ses qualités, mais Naples doit faire une saison différente de celle de cette année. De Bruyne ? Ils ne peuvent pas faire toutes les rencontres l’année prochaine, tout comme ne le feront pas McTominay et Anguissa. Nous avons besoin d’un effectif important, pour être efficaces lors des cinq remplacements. », a-t-il déclaré. Selon lui, l’équipe napolitaine aura besoin d’un effectif compétitif pour relever les défis de la saison à venir.

Iachini estime que Raspadori pourrait rester dans la rotation de l’équipe, jouant un rôle important lors de matchs multiples. Il a précisé que, comme d’autres joueurs, l’attaquant pourrait bénéficier de temps de jeu grâce aux cinq remplacements autorisés dans les compétitions européennes.

Naples réclame 40 millions d’euros

Depuis son arrivée au Napoli à l’été 2022 en provenance de Sassuolo, Giacomo Raspadori a connu des saisons contrastées. Lors de sa première année, il s’est imposé comme un joker précieux dans la rotation offensive de Luciano Spalletti, contribuant notamment à la conquête du Scudetto en 2023 avec plusieurs buts décisifs, dont un mémorable contre la Juventus. Toutefois, la suite a été plus compliquée : en 2023-2024, malgré un temps de jeu en hausse sous Rudi Garcia puis Francesco Calzona, il peine à s’imposer comme titulaire indiscutable, souvent utilisé en soutien ou sur le côté plutôt qu’à son poste de prédilection dans l’axe. Son efficacité devant le but reste inconstante, mais son intelligence de jeu et sa polyvalence continuent de faire de lui un atout apprécié dans l’effectif napolitain. La saison dernière il a participé à 26 matches de Serie A, pour 6 buts marqués…

Concernant le transfert, Naples demanderait 40 millions d’euros pour laisser partir Raspadori, un montant jugé élevé par l’OM, ce qui pourrait rendre l’opération difficile pour le club marseillais.