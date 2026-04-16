Mercato OM : Nasri prévient le futur DS sur ce problème compliqué !

L’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une nouvelle page de son organigramme sportif avec le départ programmé de Medhi Benatia à l’issue de la saison. Après plusieurs mois de réajustements en interne, le club phocéen est en quête d’un nouveau directeur sportif. Un chantier stratégique sur lequel s’est exprimé Samir Nasri, consultant sur Canal+, lors du Canal Football Club.

Une instabilité institutionnelle assumée

Depuis le début de l’année civile, l’OM enchaîne les changements structurels. Le trio formé par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia s’est progressivement disloqué. Si l’entraîneur italien et le président ont déjà quitté leurs fonctions, le directeur du football suivra à son tour dans les prochaines semaines.

La décision a été officialisée par le propriétaire Frank McCourt, confirmant ainsi une volonté claire de restructurer en profondeur l’organigramme marseillais. Arrivé en novembre 2023 comme conseiller de Pablo Longoria, Medhi Benatia avait rapidement gravi les échelons jusqu’à devenir directeur du football en janvier 2025. Son départ marque donc la fin d’un cycle court mais intense.

Plusieurs profils à l’étude

Pour lui succéder, plusieurs pistes sont actuellement explorées en interne. Selon La Provence, les dirigeants marseillais étudient notamment les profils de Grégory Lorenzi, Julien Fournier ou encore Mathieu Bodmer. Des noms expérimentés, capables de reprendre un poste clé dans un contexte instable. Les noms de Giuntoli et Mitchell sont aussi évoqués ces dernieres heures…

Mais un autre profil, plus inattendu, a également émergé lors du Canal Football Club. Un ancien attaquant du Real Madrid se serait vu proposer le poste en pleine émission, preuve que la réflexion autour de ce rôle dépasse désormais les cercles traditionnels.

L’analyse lucide de Samir Nasri

Invité à réagir sur le sujet, Samir Nasri, proche de Medhi Benatia, n’a pas caché la complexité de la mission. L’ancien international français a notamment insisté sur les défis humains et sportifs qui attendent le futur directeur sportif.

« Le travail du futur directeur sportif de l’OM ? Compliqué. Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi, qui sont venus pour la direction sportive, est-ce qu’ils veulent continuer avec cette nouvelle direction ? », a-t-il expliqué sur Canal+.

Une déclaration qui met en lumière un enjeu majeur : la gestion de l’effectif actuel. De nombreux joueurs ont été recrutés dans un projet spécifique, incarné par Roberto De Zerbi et validé par Medhi Benatia. Le départ de ces figures pourrait fragiliser l’adhésion du groupe.

Un choix stratégique pour l’avenir

Au-delà du simple remplacement, la nomination du prochain directeur sportif sera déterminante pour l’avenir de l’Olympique de Marseille. Le club devra trouver un profil capable de stabiliser l’institution, de redéfinir une ligne sportive claire et de maintenir la compétitivité de l’équipe.

Dans un contexte où les changements se multiplient, l’OM joue une partie importante de son futur en coulisses. Le choix du successeur de Medhi Benatia sera scruté de près, tant il conditionnera la prochaine phase du projet marseillais.