Mercato OM: « Ndiaye, Sarr et Gueye vont s’imposer à Marseille ! »

Annoncé comme la recrue phare de l’été à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye connaît des débuts compliqués. Titulaire lors des cinq premières rencontres de la saison, l’international sénégalais peine à se montrer convaincant. Lors de la conférence de présentation de sa liste pour le rassemblement de septembre, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé est revenu sur l’acclimatation de l’attaquant de 23 ans à Marseille.

Arrivé à l’OM en provenance de Sheffield pour 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye a vécu cinq premiers matchs compliqués avec seulement une passe décisive et une difficulté à exister dans le jeu collectif de son équipe. Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé est revenu sur le cas Ndiaye lors de l’annonce de sa liste et n’a aucun doute sur le fait que le joueur va réussir à s’imposer.

« Je n’ai pas d’inquiétude pour Iliman Ndiaye »

Le sélectionneur des Lions de la Teranga estime que son joueur à toutes les capacités pour réussir dans la cité phocéenne : « Je n’ai pas d’inquiétude pour Iliman Ndiaye. Tout le monde connaît la mentalité marseillaise et le Vélodrome. Jouer à l’OM, ce n’est pas seulement avoir des qualités footballistiques. C’est au-delà de ce critère. Il faut aussi un minimum de temps d’adaptation à donner à ces joueurs. Je ne m’inquiète pas pour Iliman. Il a les qualités pour évoluer à Marseille. Il évoluait pendant des années en Angleterre où ce n’est pas la même philosophie » a analysé Aliou Cissé.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a également apporté son soutien aux deux autres internationaux sénégalais de l’OM, à savoir Ismaïla Sarr et Pape Gueye: « Que ce soit Iliman, Ismaila Sarr ou Pape Gueye, qui est suspendu et qui, j’espère, retrouvera sa place à Marseille et en sélection, pour évoluer à Marseille, ça se joue dans l’état d’esprit. S’il s’agit de qualités intrinsèques, je suis certain que nos garçons à Marseille auront leur mot à dire ».

