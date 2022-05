Mercato OM : « Ndicka, ça veut dire que Saliba s’en va? »

Pablo Longoria travaille activement sur le mercato estival. Plusieurs chantiers sont annoncés notamment en défense centrale ou le profil du jeune Evan Ndicka serait visé. Nous avons abordé cette rumeur mercato sur notre plateau lundi…

Cette saison Jorge Sampaoli s’est appuyé sur Saliba, Caleta Car et Kamara pour formé son axe de défense. Ces trois joueurs pourraient quitter l’OM cet été, Saliba n’est que prêté et le faire revenir définitivement semble très compliqué, Caleta Car n’a plus qu’un an de contrat et pourrait cette fois rejoindre la Premier League alors que Kamara, qui a surtout joué au milieu, sera libre à la fin de la saison. Luan Peres sera encore là la saison prochaine, tout comme Balerdi qui s’est fait opéré, par contre Alvaro, écarté depuis plusieurs semaines, ne devrait pas revenir. Longoria a déjà assuré l’arrivée de Samuel Gigot, cependant si tous les départs se confirme le nom d’Evan Ndicka est évoqué…

Ndicka, une belle opportunité ?

Selon le très sérieux média allemand Bild, Newcastle n’est pas seul sur le coup, car l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco ont contacté les conseillers de Ndicka. Reste à savoir si l’OM peut mettre 20M€ pour racheter la dernière année de contrat du défenseur de 22 ans ? Pour notre invité, David, la plus grosse concurrence sera les gros clubs allemands…

« Je l’ai vu jouer car Francfort fait une très grosse saison, c’est un défenseur qui en plus marque des buts car c’est un reproche que je peux faire à Saliba. On a des défenseur de grand gabarit et on a très peu marqué, c’est finalement Guendouzi qui marque le plus sur les corners de la tête. Ndicka est un très bon joueur mais j’ai du mal à le voir à l’OM car il y a une concurrence énorme et sincèrement je le vois rester en Allemagne. Ca peut être au Bayern qui a comme stratégie de prendre ce qu’il se fait de mieux en Allemagne. » David (@Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant

Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, Ndicka a une belle réputation et sa mise sur le marché cet été ne sera pas pour autant synonyme d’un petit montant. Si l’OM est prêt à investir un montant estimé de 15 à 20M€, cela veut peut être dire qu’un dossier comme celui de Saliba est trop compliqué…

« Ndicka ? C’est un bon joueur et le média est sérieux mais cela veut dire que Saliba s’en va alors ? On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant. La cote de Ndicka est haut mais allégée par le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. En france, les clubs demande des montants trop élevés à l’OM, tu l’as vu avec Rongier que tu as payé un bras. Je ne vais pas dire que je regarde la Bundesliga tous les weekend, mais Ndicka a une bonne réputation… » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022) À lire aussi: Rennes : Genesio prévient l’OM !

