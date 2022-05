OM : Ce joueur du PSG ne veut pas parler de Sampaoli par peur d’être désagréable…

Jorge Sampaoli est un coach controversé. Si certains sont très critiques avec sa gestion de l’OM, d’autres le sont d’avantage avec l’énorme raté lors du mondial 2018 à la tête de l’Argentine.

Jorge Sampaoli avait dirigé la sélection nationale argentine de 2017 à 2018, avec un échec retentissant et une élimination face à la France. L’international argenton et milieu du PSG, Leandro Paredes garde un très mauvais souvenir du coach de l’OM mais ne veut pas trop en parler…

« Jorge Sampaoli ? Mieux vaut ne rien dire. Je n’ai pas grand-chose à dire sur lui. Il y a des coachs qui laissent de bonnes choses et de mauvaises impressions. La vérité est que je n’ai pas de bonnes choses à dire, et que je préfère garder les mauvaises pour moi. » Leandro Paredes – source : TyC Sports (06/05/2022)

