Mercato OM : Nice tente un directeur sportif… et ce n’est pas Grégory Lorenzi !

En quête d’un nouveau directeur sportif après le départ annoncé de Florian Maurice, l’OGC Nice accélère sur plusieurs dossiers stratégiques. Alors que Grégory Lorenzi semblait un temps ciblé par le Gym, le dirigeant brestois se dirige désormais vers l’OM. Dans le même temps, la piste Geoffrey Moncada gagne en crédibilité sur la Côte d’Azur.

Le mercato des dirigeants s’anime déjà en coulisses entre la Ligue 1 et les grands clubs européens. À Nice, la succession de Florian Maurice est devenue une priorité pour la direction azuréenne. Selon plusieurs informations concordantes, Grégory Lorenzi ne devrait finalement pas rejoindre le Gym malgré un accord envisagé en cas de maintien du club en Ligue 1.

L’actuel directeur sportif du Stade Brestois, artisan majeur de la progression du club breton ces dernières saisons, se rapproche désormais fortement de l’Olympique de Marseille. Une tendance qui pousse les dirigeants niçois à explorer d’autres profils pour structurer leur projet sportif.

Geoffrey Moncada désormais ciblé par Nice

Dans cette optique, Geoffrey Moncada apparaît comme une piste sérieuse pour l’OGC Nice. À 39 ans, l’actuel directeur technique de l’AC Milan traverse une période délicate après une saison très compliquée du club lombard. Son avenir en Italie semble fragilisé, ce qui ouvre une fenêtre d’opportunité pour le Gym.

Passé notamment par Monaco avant son arrivée en Serie A, Geoffrey Moncada conserve plusieurs attaches dans le sud de la France. Les dirigeants niçois auraient déjà entamé des discussions avec lui ces derniers jours afin d’anticiper une possible réorganisation sportive pour la saison prochaine.

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L’OM avance sur le dossier Lorenzi et reste à l’affût pour Moncada…

Du côté de l’OM, le profil de Grégory Lorenzi séduit depuis plusieurs semaines. Son travail réalisé à Brest, notamment dans le recrutement et la valorisation d’effectif, correspond aux attentes marseillaises dans un contexte de reconstruction sportive.

Le dutur ex directeur sportif du Milan AC, Geoffrey Moncada aurait reçu des offres de Séville et de l’OM, après avoir déjà refusé celle de Nice. Le Corriere della Sera estime que la piste Nice est déjà fermée !