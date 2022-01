Mercato OM : Nice pense à Mandanda ?

Titulaire face à l’US Chauvigny dimanche, Steve Mandanda va-t-il terminer la saison avec l’OM ? Le mercato d’hiver 2022 est ouvert et le nom du portier est évoqué dans plusieurs clubs en Ligue 1…

Il a perdu son statut de titulaire au profit de Pau Lopez, et se retrouve à jouer la Coupe de France. Un départ vers l’AS Saint-Étienne ou encore vers l’AS Monaco a été au centre de rumeurs, mais selon FootMercato, « l’OGC Nice, qui cherche actuellement un gardien de but, serait très intéressé à l’idée de le recruter. Mais le club azuréen, qui anticipe un possible départ l’été prochain de Walter Benitez, n’a pas que Mandanda dans le viseur, puisque le Gym travaille toujours en parallèle sur le dossier du prometteur portier du Besiktas Ersin Destanoglu (20 ans). » A suivre…

Info : Nice avance sur le recrutement d’un gardien cet hiver. Le prometteur portier du Besiktas Ersin Destanoglu (20 ans) toujours en pole et ça discute toujours… En plan B, le Gym pense à Steve Mandanda (OM). https://t.co/mOSvowAzNx — Sébastien Denis (@sebnonda) January 2, 2022

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)