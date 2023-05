Mercato OM : Nombreux départs à prévoir… dont 3 transferts de titulaires ?

Alors que l’incertitude existe autour de l’avenir d’Igor Tudor la saison prochaine, l’effectif de l’OM va être une nouvelle fois bien remanié. De nombeux départs sont annoncés, dont plusieurs habituels titulaires !

Pablo Longoria va devoir rapidement trancher concernant l’avenir d’Igor Tudor. Une fois la question de l’entraineur réglé, le président de l’OM va devoir reconstruire un effectif qui devrait perdre un partie de sa composition cet été…

En effet, plusieurs joueurs prêtés ne resteront pas, Bailly, Tavares, Blanco et Kaboré ne devraient plus être là la saison prochaine. Un doute existe aussi concernant deux joueurs importants et exemplaires, Kolasinac et Sanchez tous les deux en fin de contrat cet été. Dimitri Payet dispose encore d’une année de contrat mais on imagine mal le meneur de jeu revivre une saison dans la peau du remplaçant de luxe. En plus de ces 7 départs possibles, le club olympiens pourrait enregistrer les transferts de 3 habituels titulaires !

Plus de Guendouzi, Balerdi et Under sur la pelouse de Vel la saison prochaine ?

Certains joueurs ne refouleront plus la pelouse du Vélodrome https://t.co/taYmJmZkol — Foot Mercato (@footmercato) May 28, 2023

Régulièrement aligné dans le onze de départ malgré des prestations inégales, Léonardo Balerdi est un des joueurs bakables qui pourrait être vendu cet été. L’Ajax aurait déjà pris contact avec l’OM cet hiver. Le gros transfert estival pourrait être celui de Mattéo Guendouzi. Après deux saison à Marseille, l’international français pourrait retourner en Premier League, FootMercato rappelle qu’Aston Villa est toujours en pole position. Autre titulaire, Cengiz Ünder pourrait lui aussi être cédé si une belle offre arrive. Bref l’effectif va être remanié en profondeur une nouvelle fois et un peu moins d’une dizaine d’éléments pourraient être recrutés pour compenser tous ces départs !