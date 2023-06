Mercato OM : Nouveau coach, 4 noms écartés… 2 encore en course ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Alors que le mercato estival de l’OM s’annonce agité, Pablo Longoria doit au préalable dénicher le successeur d’Igor Tudor. Si énormément de rumeurs entourent l’arrivée du prochain entraineur, plusieurs pistes auraient déjà été écartées.

Difficile de connaitre l’identité du prochain entraineur de l’OM. Les noms se multiplient, les rumeurs pullulent, cependant selon l’Equipe plusieurs options ont été écartées. « Il y a ceux qui ont été proposés sans que les dirigeants ne donnent suite, comme l’Espagnol Andoni Iraola, l’Italien Gennaro Gattuso ou le Portugais Abel Ferreira. Il y a ceux qui sont hors d’atteinte, comme l’Italien Raffaele Palladino, qui vient de prolonger d’un an à Monza. »

Iraola, Gattuso, Ferreira et Palladino, des noms à oublier

Pour autant, Pablo Longoria dispose d’autres choix, les noms de Gallardo et Fonseca reviennent avec insistance, le quotidien sportif confirme ces deux options et précise qu’il y en a d’autres. « Et il y a ceux qui ont retenu l’attention du duo espagnol, parmi lesquels l’Argentin Marcelo Gallardo et le Portugais Paulo Fonseca, qui a le désavantage d’être encore sous contrat avec Lille (2024), et d’autres noms aussi, qui n’ont pas filtré. »

Gallardo et Fonseca en lice, d’autres options possibles

Notre journaliste Benjamin Courmes expliquait notamment pourquoi la piste Gallardo lui plaisait.

Sampaoli et Tudor, ce ne sont pas des entraîneurs connus pour leur stabilité

Benjamin Courmes avait donné son avis sur l’identité du futur coach de l’OM lors du debrief du dernier match entre Ajaccio et l’OM. « Gallardo est libre, ça me plairait. Il a une vraie expérience, il a gagné beaucoup de titres en Argentine. De ce que j’ai cru comprendre, on se rapprochait un peu de Sampaoli mais en moins fou. L’offensive mais avec une défense bien structurée. Ce qui me plait aussi c’est qu’il est resté très longtemps dans son dernier club ! Moi j’aimerais bien que Longoria choisisse un entraîneur beaucoup plus stable que les deux qu’il a choisi précédemment. Les deux derniers, Sampaoli et Tudor, ce ne sont pas des entraîneurs connus pour leur stabilité. »