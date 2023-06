Mercato OM : Et maintenant un champion du monde italien pour remplacer Tudor ?

Il ne se passe pas un jour sans que l’on voit apparaître un nouveau nom dans la liste des successeurs potentiels d’Igor Tudor. Selon la presse italienne, le président de l’OM Pablo Longoria penserait cette fois à un ancien champion du monde italien…



Le président de l’OM Pablo Longoria cherche le successeur d’ Igor Tudor. De nombreux noms ont été évoqués dans la presse ces derniers jours : Paulo Fonseca (Lille), Franck Haise (Lens), Marcelino, Christophe Galtier ou encore Marcelo Gallardo.

Selon le média italien Tuttosport, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Fabio Grosso. Le champion du monde 2006 avec l’Italie vient d’être sacré champion de Serie B avec Frosinone,

il a également dirigé l’Hellas Verone entre 2018 et 2019, comme un certain… Igor Tudor. On sait que Pablo Longoria regarde toujours attentivement le championnat italien. S’agit-il toutefois d’une piste concrète et réelle ? Le dirigeant de l’OM étudie de nombreux profils actuellement et ne compte pas se précipiter sur ce dossier crucial.

Mon rêve c’est que Galtier entraîne l’OM un jour — Di Meco

« Gallardo ça me plait, sauf que Galtier est sur le marché ! C’est délicat parce qu’il vient de Paris, mais ce sera plus facile pour lui d’être accepter à Marseille en venant de Paris que lorsqu’il est arrivé au PSG en tant de marseillais. Certains ne sont pas content ? OK mais d’autres le sont, et puis ils sont content quand ça gagne on les connait… Et puis le football qui emballe les gens c’est celui qui gagne ! Moi le paris Gallardo, ça me plaît bien parce qu’il a tout gagné à River Plate un grand club où il est dur de flamber, mais mon rêve c’est Galtier qu’il entraîne l’OM un jour. Est-ce que c’est pas trop tôt après Paris ? Je ne sais pas. » Eric Di Meco – Source RMC Sport (08/06/2023)