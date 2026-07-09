Mercato OM : Nouveau contrat pro pour un jeune du centre…

Peu de temps après l’officialisation de la signature de Mathis Clément en professionnel, c’est le défenseur central Paolo Trigano, né le 4 janvier 2006, qui a paraphé son premier contrat avec l’OM, son club formateur.

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Une génération performante…

Issu d’une génération très prometteuse formée au club, le jeune défenseur central vient s’inscrire dans la continuité du travail mené par le centre de formation. Son ascension, étape par étape, illustre la philosophie de patience prônée par la formation marseillaise pour accompagner ses meilleurs espoirs jusqu’au plus haut niveau. Le jeune défenseur central, capable également d’évoluer sur le flanc gauche de la défense, a gravi un à un les échelons du club avant de décrocher cette première consécration professionnelle.

Cette signature n’est pas isolée : elle récompense une génération qui s’est particulièrement illustrée ces dernières saisons, sacrée championne de France U17 en 2023 avant de remporter la Coupe Gambardella en 2024. Paolo Trigano fait partie de ces jeunes talents dont le parcours collectif a nourri les espoirs du club en matière de formation.

Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir été récompensé ce mercredi : Mathis Clément, autre défenseur issu de l’académie marseillaise, a lui aussi signé son premier contrat professionnel, également jusqu’en 2027.

𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗧𝗿𝗶𝗴𝗮𝗻𝗼 signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/MDtJ0KaImk pic.twitter.com/lTUsO6Z8ps — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2026

Un message clair envoyé au centre de formation…

En sécurisant l’avenir de Paolo Trigano, l’OM confirme sa volonté de miser sur la continuité et de valoriser son centre de formation, plutôt que de se reposer uniquement sur le marché des transferts. Une stratégie cohérente avec les récentes signatures de jeunes joueurs à la Commanderie, et qui envoie un signal positif à l’ensemble de l’académie marseillaise : le travail et la patience peuvent ouvrir les portes du plus haut niveau.

Reste désormais à savoir si Paolo Trigano parviendra à confirmer ce statut de professionnel par du temps de jeu concret avec le groupe pro, ou si ce contrat marquera avant tout une étape de plus dans un parcours encore à construire. Au-delà de son cas personnel, cette signature illustre une ligne de conduite assumée par la nouvelle direction marseillaise : miser sur l’identité locale et la formation plutôt que sur les paris financiers. Reste à voir si cette philosophie portera ses fruits sur le long terme, ou si l’appel du marché reprendra le dessus au prochain mercato.

Paul Laffisse