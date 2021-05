Mercato OM : Officiel, Thauvin rejoindra Gignac la saison prochaine !

C’était annoncé depuis quelques jours, c’est maintenant officiel, Florian Thauvin a décidé de s’engager avec les Tigres, club mexicain dans lequel évolue André Pierre Gignac.

Libre en juin prochain, Florian Thauvin a donc décliné la proposition de prolongation de contrat de 5 ans faite par Pablo Longoria, il vient d’annoncer son choix de rejoindre les Tigres et le championnat lexicain. Un contrat de estimé à 25M€ net sur 5 années de contrat.

Perfil Tigre es creer que siempre es posible … Vamos tigres 🐯 @TigresOficial 💛💙 pic.twitter.com/apOq1q8lbu — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 7, 2021

L’OM AVAIT FAIT UNE BELLE OFFRE

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce matin on apprend que Florian Thauvin pourrait prendre et annoncer sa décision finale dans les prochaines heures, avant le match contre Saint Etienne dimanche (13h). On apprend également que le président olympien Pablo Longoria lui avait proposé en avril une généreuse prolongation de contrat de 5 saisons, assortie d’une augmentation de salaire (422 000 euros mensuels bruts actuellement)

« Par rapport à ce que propose l’OM, l’offre des Tigres est au moins supérieure de 5 Millions nets environ sur les 5 années de contrat. L’OM lui offrirait plutôt un salaire de 3 millions d’euros nets annuel (soit environ 450 000 euros bruts mensuels). L’OM lui offrait donc une augmentation de salaire. C’était quand même un investissement conséquent de la par du club marseillais. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille

C’EST À THAUVIN DE PARLER — JORGE SAMPAOLI

« J’ai parlé avec Flo aujourd’hui, il m’a parlé de cette possibilité, c’est à lui de parler. C’est un pilier de l’effectif, il le sait mais parfois les coach ne contrôlent pas tout. Don si Flo décide de partir, ce sera un joueur avec qui j’aurais apprécié travailler, un grand professionnel. Je n’essaierai pas de le convaincre de rester. Peut être a-t-il envie de découvrir un autre football, il y a aussi des questions financières. La décision appartient au joueur. S’il décide de rester il appartient à un projet clair. On serait ravi qu’il reste, mais encore une fois quand une décision est prise, elle est prise, et qui sommes nous pour tenter d’influencer son choix ? » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (0705/2021)