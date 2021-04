Mercato : Germain va quitter l’OM et donne un indice sur son futur club !

En fin de contrat en juin prochain, Valère Germain ne pense pas à prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille. Il s’est exprimé à ce sujet au micro de Canal + ce samedi.

Pas utilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée, Valère Germain sait ce qu’il va faire dans les semaines à venir : quitter l’Olympique de Marseille pour redevenir important dans un autre club.

il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien — GERMAIN

En manque de temps de jeu et pas du tout dans les plans du coach argentin, il sait que ses espoirs d’être dans le onze sont très limités. Au micro de Canal + ce samedi après la victoire face à Reims, l’attaquant affirme qu’il a des regrets mais espère tout de même que l’OM terminera européen en fin de saison.

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison » Valère Germain – Source : Canal + (24/04/21)

GERMAIN VEUT ALLER A L’ETRANGER

Pour son avenir, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’envisage pas la retraite ! A 31 ans, il aimerait découvrir un nouveau championnat comme il l’avait déjà évoqué en conférence de presse il y a quelques semaines…

« Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe » Valère Germain – Source : Canal + (24/04/21)