Mercato OM : Officiel, un espoir du club vainqueur de la Gambardella transféré

Le départ est désormais acté. Gaël Lafont, grand artisan de la victoire de l’OM en Coupe Gambardella en 2024 et figure prometteuse du centre de formation marseillais, s’est engagé avec le Genoa, 13ᵉ de Serie A la saison dernière. Le club olympien a officialisé la nouvelle ce lundi.

Un nouveau départ pour relancer sa carrière

A lire aussi : Mercato OM : La Juventus fonce sur une cible de Marseille !

Âgé de 19 ans et natif d’Aix-en-Provence, Lafont quitte la Canebière pour tenter l’aventure italienne. L’opération s’est conclue sous la forme d’un transfert gratuit, assorti d’un pourcentage à la revente en faveur de l’OM. Le joueur avait rejoint l’Italie ce lundi matin pour passer sa visite médicale et parapher son contrat.

Cap sur la Serie A

Malgré un passage remarqué avec les jeunes, le milieu de terrain n’a eu que peu de temps de jeu avec les pros. Apparu une seule fois sur le banc en Ligue 1, à Brest lors de la première journée la saison dernière, il avait également disputé 10 minutes en Ligue Europa contre Benfica. Depuis, il avait complètement disparu des plans de Roberto De Zerbi.

Au Genoa, Lafont espère se relancer et franchir un cap dans un championnat réputé pour sa rigueur tactique. Pour l’OM, ce départ marque la fin d’une histoire commencée au centre de formation, avec l’espoir de voir un jour ce pur produit olympien s’épanouir au plus haut niveau.