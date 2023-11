Mercato OM : Officiel, un minot file à Paris !

Formé à l’Olympique de Marseille, Jorès Rahou n’aura pas eu sa chance en Equipe Première ! L’attaquant rejoint cette semaine le Paris FC !

Comme annoncé par le club parisien ce mardi, Jorès Rahou quitte bien l’Olympique de Marseille ! Le jeune attaquant rejoint le PFC, club de Ligue 2 où il tentera de se frayer une place ! Dans son communiqué, le Paris FC explique qu’il a même connu ses premières minutes et a marqué ce week-end en Régional 1.

Communiqué du PFC

« Considéré comme un espoir de sa génération, Jorès signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille, son club formateur, en 2020. La saison dernière, il a disputé 17 matchs de National 3 avec la réserve olympienne et a inscrit 11 buts. Jorès a également participé à 3 matchs de Youth League, et fait partie de l’équipe nationale U 20 de l’Algérie. Arrivé il y a quelques jours au Paris FC, Jorès a inscrit son premier but avec le Paris FC en R1 ce week-end. »

Longoria est clair sur la formation

Au début de l’été 2023, Pablo Longoria a clairement pointé du les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. Les infrastructures du centre de formation sont un projet. C’est nécessaire. Ta deuxième équipe, ton équipe féminine, 19 ans, ils jouent au Campus. Quand on a joué en Youth League, il faisait 50 degrés dans ce terrain. »