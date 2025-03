Mercato OM : Olivier Giroud dévoile une grosse tendance pour l’avenir de Paul Pogba

Olivier Giroud, interrogé sur l’avenir de Paul Pogba, affirme que le milieu de terrain français souhaite rester en Europe et ne devrait pas rejoindre la MLS dans l’immédiat. Un soutien fort à un joueur écarté des terrains depuis de longs mois, mais qui pourrait faire son retour dès la saison prochaine.

L’essentiel : Olivier Giroud estime que Paul Pogba souhaite rester en Europe et ne partirait pas immédiatement en MLS.

Le milieu français est éloigné des terrains depuis septembre 2023.

En août 2023, l’international français avait été contrôlé positif à la testostérone.

Sa suspension de 4 ans a été réduite à 18 mois. Pogba pourra donc rejouer dès le 31 mars 2024

Giroud, fort de son expérience, soutient Pogba dans sa volonté de continuer à jouer au plus haut niveau en Europe avant de peut-être envisager une aventure aux États-Unis.

Actuellement suspendu et éloigné des terrains depuis septembre 2023, Paul Pogba continue de s’entrainer seul aux Etats-Unis. En août 2023, le milieu de terrain de la Juventus avait été contrôlé positif à la testostérone, ce qui avait entraîné une suspension de 4 ans. Toutefois, après appel, sa sanction a été réduite à 18 mois, ce qui signifie que Pogba pourra retrouver les terrains dès le 31 mars 2024. Dans ce contexte, son avenir alimente les spéculations. Son nom a circulé avec insistance du côté de l’OM. Un rebond la MLS a également été évoqué. Olivier Giroud, qui connaît bien Pogba, a donné la tendance sur l’avenir de l’international français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Un latéral monégasque vers le Barça ?

Giroud croit à un avenir européen pour Pogba

Interrogé par RTL, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 buts) a partagé son point de vue :

« Ça m’a fait super plaisir de le voir mais je pense qu’il aspire à rester en Europe. Il a cette ambition et il doit aller la chercher selon moi. Il va faire 32 ans mais si on regarde jusqu’où on peut aller aujourd’hui, j’ai 39 ans et ma détermination est intacte. Après, s’il a la chance d’avoir le corps qui suit, c’est tout le mal que je lui souhaite de retrouver du plaisir en Europe avant de peut-être tenter une expérience aux USA. »

Pour Olivier Giroud, Paul Pogba ne rejoindra donc pas la MLS dans l’immédiat et devrait privilégier un nouveau défi sur le Vieux Continent, une fois qu’il aura retrouvé la forme après sa suspension

A lire aussi : OM : Eric Di Meco dénonce les gros problèmes avec le Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi