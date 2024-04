Mercato OM : Olmeta confirme pour l’avenir de Gasset

Sur RMC ce mardi soir, Pascal Olmeta s’est exprimé sur l’avenir de Jean-Louis Gasset. D’après ses informations, le coach ne devrait pas rester à l’OM la saison prochaine.

Cet été, l’OM devrait une nouvelle fois repartir de zéro avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur ! C’est en tout cas ce que laisse entendre Pascal Olmeta sur les ondes de RMC. L’ancien gardien de l’OM expliquait ce mardi que Jean-Louis Gasset ne devrait pas aller plus loin que son contrat qui se termine à la fin de la saison.

« Il arrête en fin de saison, il ne voit pas plus loin. Mais ils sont très fiers de leur parcours jusqu’à maintenant en coupe d’Europe », a déclaré Pascal Olmeta sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.

🎙️ « Il arrête en fin de saison, il ne voit pas plus loin ». Selon les informations de Pascal Olmeta, Jean-Louis Gasset ne devrait pas continuer la saison prochaine sur le banc de l’OM. pic.twitter.com/pHYTvvi5OG — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 23, 2024

Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires)

« Je ne pense pas au lendemain. J’ai dit à ma mère : « Dans un mois je suis là ». Elle m’attend. Ça ne m’a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaitre, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j’en ai envie. Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires). Mes billets sont réservés ? Non. Je ne sais pas. J’ai ma vie, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et ensuite le destin fera son chemin »

C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list

« Il faut imposer une stabilité à Marseille » #OM #TeamOM pic.twitter.com/A7wSfIVMeE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2024

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Jean-Louis Gasset n’est pas certain de rester à l’OM. L’Équipe a dévoilé l’intérêt du board olympien pour Christophe Galtier ou Paulo Fonseca. Invité dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali a évoqué ces deux possibilités.

« C’est intéressant de voir que Galtier et Fonseca soient encore dans la short-list. On voit où Longoria veut aller. Que ce soit l’un ou l’autre, nous connaît parfaitement leur style de jeu, a affirmé Attali. On sait quels types de joueurs ils apprécient. On ne partirait pas dans l’inconnu avec un coach étranger. Galtier est un entraîneur qui a eu des résultats en Ligue 1 et qui a de la poigne. Ce n’est pas celui que je préfère. Je privilégie plus les entraîneurs de possession. Galtier est plus basé sur la transition rapide. Il me fait penser à Deschamps. Cela peut apporter la stabilité que n’a pas Longoria. L’arrivée de Benatia aura permis à Longoria de montrer qu’un entraîneur qui connaît déjà la Ligue 1, c’est pas si déconnant que cela. Je pense qu’il était loin de penser ça. Galtier a toujours travaillé sur la durée hormis à Paris car cela est trop compliqué dans ce club. Il faut imposer cette stabilité « , a ajouté le journaliste.