Mercato OM : OM : Lorenzi arrive, la Provence propose deux noms d’entraineurs français disponibles !

L’Olympique de Marseille prépare un nouveau virage stratégique. Selon L’Équipe, Grégory Lorenzi va quitter le Stade Brestois pour devenir le prochain directeur sportif de l’OM. Dans ce contexte, plusieurs profils d’entraîneurs français expérimentés en Ligue 1 commencent déjà à circuler pour la suite du projet marseillais.

L’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi marque une nouvelle étape dans la réorganisation sportive du club phocéen. Après le travail effectué à Brest, où il a contribué à faire passer le SB29 de la Ligue 2 à une qualification historique en Ligue des champions, le dirigeant de 42 ans devrait désormais prendre les commandes du secteur sportif marseillais.

Selon L’Équipe, l’ancien défenseur remplacera Mehdi Benatia au poste de directeur sportif. Le quotidien précise également que Lorenzi était proche de rejoindre l’OGC Nice, mais que le manque de visibilité sur le projet azuréen et une offre financière supérieure de l’OM ont finalement fait pencher la balance en faveur du club marseillais.

Un entraîneur français privilégié par l’OM

Toujours selon L’Équipe, le futur entraîneur appelé à succéder à Habib Beye serait “français de préférence”. Après les passages de techniciens étrangers comme André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino ou encore Gennaro Gattuso, la direction olympienne souhaiterait revenir vers un profil connaissant parfaitement la Ligue 1 et le football français.

Dans cette optique, La Provence évoque notamment les profils de Julien Stéphan et Bruno Génésio. Les deux techniciens disposent d’une solide expérience dans l’élite. Stéphan, passé par le Stade Rennais et le RC Strasbourg, reste identifié comme un entraîneur capable de travailler avec des jeunes joueurs et de structurer un collectif.

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Le dossier Bruno Génésio surveillé

Le cas de Bruno Génésio attire particulièrement l’attention. Actuellement au LOSC, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais arrive en fin de contrat et se dirige vers un départ. Son expérience européenne, sa connaissance du haut niveau et son profil de technicien confirmé correspondent au portrait-robot décrit autour du futur coach marseillais.

Par ailleurs, Éric Di Meco a récemment cité le nom de Christophe Galtier, ancien joueur de l’OM aujourd’hui à Neom SC en Arabie saoudite. Pour l’instant, aucune discussion officielle n’a toutefois été confirmée autour de l’ancien entraîneur du PSG et du LOSC.

L’arrivée de Grégory Lorenzi pourrait désormais accélérer les réflexions sur le futur banc de l’Olympique de Marseille, alors que le club prépare déjà la prochaine saison et sa stratégie sportive à moyen terme.