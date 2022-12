Mercato OM : On a enfin une date pour l’affaire Pape Gueye !

L’affaire Pape Gueye devrait enfin trouver un terme ! L’ancien joueur du Havre qui avait signé à Watford puis avait rejoint l’OM connaîtra son sort en mars prochain d’après RMC !

Cela fait quelques mois maintenant que l’on sait que l’Olympique de Marseille risque une interdiction de recrutement de plusieurs mercato s’il est reconnu coupable dans l’affaire Pape Gueye ! Le milieu de terrain du Havre avait signé un contrat avec Watford mais avait finalement fait volte-face pour rejoindre l’OM.

L’audience se tiendra en mars !

Le TAS a mis plusieurs mois avant de se prononcer mais l’audience devrait se dérouler dans les mois à venir d’après les dires de RMC Sport. Sur son site internet ce mardi, la radio français a expliqué que l’audience est attendue aux 8 et 9 mars prochain ! Il ne reste plus qu’à attendre pour les supporters marseillais !

« L’épilogue de l’affaire Pape Gueye ne devrait plus tarder. Après plusieurs reports, l’audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) devrait se tenir les 8 et 9 mars prochains, à en croire le calendrier actualisé sur le site de l’instance. Le TAS jugera l’affaire du transfert avorté de Gueye à Watford en 2020. Le milieu de terrain avait finalement rejoint l’OM après son départ libre du Havre. » Source : RMC Sport (27/12/22)

Le 29 avril 2020, Watford avait annoncé sa signature, avant qu’une lettre de résiliation ne soit envoyée quelques jours plus tard.https://t.co/pss9XDekdP — RMC Sport (@RMCsport) December 27, 2022

Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022