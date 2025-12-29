Mercato OM : On connait la future destination de Souffian El Karouani ?

L’Olympique de Marseille suit avec attention l’évolution du dossier Souffian El Karouani, dont le nom circule avec insistance dans les rubriques mercato depuis plusieurs semaines. Le latéral gauche marocain, actuellement sous contrat avec le FC Utrecht, a bien été identifié par la direction marseillaise comme une option crédible pour renforcer un couloir gauche jugé prioritaire en vue de la seconde partie de saison. Toutefois, la piste marseillaise semble aujourd’hui sérieusement menacée par une concurrence étrangère de plus en plus pressante, notamment venue de Turquie.

À Marseille, le poste de latéral gauche a été ciblé comme un axe majeur de progression. Dans cette optique, Souffian El Karouani présentait un profil particulièrement apprécié en interne. International marocain, le joueur s’est distingué aux Pays-Bas par sa capacité à se projeter vers l’avant et à participer activement au jeu offensif de son équipe. Selon les données statistiques observées sur la première partie de saison, il se serait illustré par un volume élevé de passes décisives, un argument qui a retenu l’attention des recruteurs olympiens. La direction, emmenée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, voyait en lui un joueur capable de s’intégrer dans les principes de jeu souhaités par Roberto De Zerbi, où les latéraux sont appelés à jouer un rôle clé dans l’animation offensive.



Mais ce dossier, jugé stratégique à Marseille, s’est rapidement complexifié. L’intérêt de clubs étrangers a fait monter la pression autour du joueur, rendant les négociations plus délicates pour l’OM. Dans un marché hivernal toujours concurrentiel, le temps joue souvent contre les clubs qui tardent à concrétiser.

Fenerbahçe prend les devants dans la course

Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, spécialisé dans l’actualité des transferts, Souffian El Karouani serait désormais tout proche d’un accord avec Fenerbahçe. Le club stambouliote, réputé pour sa puissance financière et ses ambitions sportives élevées, aurait pris une avance significative dans ce dossier.

Dans le même temps, le FC Porto resterait également attentif à la situation du joueur, preuve de l’intérêt suscité par ses performances en Eredivisie. Cette concurrence accrue illustre les difficultés rencontrées par Marseille pour attirer certains profils convoités sur la scène européenne. Si la piste turque venait à se confirmer, la direction marseillaise serait alors contrainte d’explorer d’autres options pour renforcer son flanc gauche, un chantier qui demeure prioritaire pour la suite de la saison.