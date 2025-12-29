Mercato OM : Rio Ave fixe un prix élevé pour André Luiz ?

L’Olympique de Marseille continue de scruter le marché des transferts en vue du mercato hivernal. Si aucune offensive concrète n’a encore été officialisée, plusieurs profils sont actuellement à l’étude par les dirigeants olympiens, notamment pour renforcer les couloirs offensifs. Selon plusieurs sources concordantes, un intérêt marseillais existerait pour André Luiz, jeune ailier brésilien évoluant au Rio Ave FC.

Depuis la semaine dernière, le nom d’André Luiz circule avec insistance dans l’environnement de l’OM. Âgé de 22 ans, l’ailier droit réalise une première partie de saison particulièrement aboutie au Portugal. Arrivé à Rio Ave l’été dernier, le joueur s’est rapidement imposé comme un élément offensif majeur de son équipe. En championnat, il affiche des statistiques solides avec 5 buts et 5 passes décisives, des chiffres qui attirent logiquement l’attention de clubs européens.

À Marseille, la réflexion porterait avant tout sur la recherche d’une doublure au poste d’ailier droit. Recruté cet été, Mason Greenwood occupe actuellement un rôle central dans l’animation offensive olympienne. Toutefois, l’enchaînement des matches et la nécessité de disposer d’alternatives crédibles poussent la direction sportive à anticiper. Le profil d’André Luiz, ailier percutant, capable d’évoluer dans les un-contre-un et de se montrer décisif, correspondrait à ces critères.

15M€ pour André Luiz, trop cher pour doubler le poste de Greenwood

Sur le plan financier, le dossier s’annonce toutefois complexe. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du Brésilien est estimée à environ 4 millions d’euros. Une évaluation bien inférieure aux exigences de son club. D’après le média Goal, Rio Ave réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour envisager un départ de son joueur dès cet hiver. Un montant conséquent pour un joueur qui, à ce stade, serait envisagé comme une solution de rotation plutôt que comme un titulaire indiscutable.

Benfica proche de s’offrir André Luiz ?

Benfica serait aussi très actif sur le dossier et pourrait s’offrir le Brésilien, un deal serait proche selon Pedro Almeida…

Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille est prêt à consentir un tel effort financier. Le club phocéen devra arbitrer entre l’opportunité sportive que représente André Luiz et le rapport coût-utilité d’un investissement aussi élevé. À ce jour, aucune offre officielle n’a été formulée, et le dossier demeure au stade de la réflexion. Le marché hivernal pourrait toutefois accélérer les discussions dans les semaines à venir.