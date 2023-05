Mercato OM : On connaît la priorité de Pablo Longoria pour cet été !

L’Olympique de Marseille a une priorité pour le mercato d’été 2023 ! D’après plusieurs médias et confirmé ce lundi par Foot Mercato, Pablo Longoria veut Wilfried Zaha.

Ces dernières semaines, le nom de Wilfried Zaha a été lié à l’Olympique de Marseille. L’ailier ivoirien s’est montré très intéressé par cette perspective d’après les informations de Foot Mercato. Il est devenu la priorité de Pablo Longoria et l’intérêt serait réciproque.

Malgré d’autres offres et notamment au Moyen Orient, l’attaquant de Crystal Palace veut rejoindre un club européen afin de jouer la Ligue des Champions. C’est d’ailleurs la condition pour que l’OM récupère le joueur en fin de contrat : être qualifié pour évoluer en C1 la saison prochaine.

🚨❗️⤵️⤵️⤵️ Comme évoqué en Avril, Zaha 🇨🇮 a été proposé à l’OM et l’intérêt est réciproque. ▫️C’est l’une des priorités du club phocéen en cas de qualification pour la prochaine LDC. ▫️L’attaquant de Crystal Palace a des offres du Moyen Orient.https://t.co/UQkO8XMX4X https://t.co/kGifI1VQHf pic.twitter.com/OqkOdcNbbM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 2, 2023

Se renforcer offensivement cet été

L’OM va devoir se renforcer offensivement, surtout si certains joueurs quittent le club. En mars dernier, Hakim Zhouri évoquaient notamment la possibilité de voir Guendouzi partir, lui qui est considéré comme un joueur pouvant évoluer derrière l’attaquant par Igor Tudor : « C’est vrai que depuis quelques matchs c’est compliqué pour lui. On l’a bien vu, Tudor le fait même sortir quand il est titulaire. Donc c’est vrai que c’est un désaveu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu’il est déjà parti qu’il est moins bon. Mais justement c‘est parce qu’il est moins bon qu’on le voit moins et donc forcément c‘est un lien de corrélation. Après je suis persuadé que si ça persiste c‘est que de toute façon Guendouzi a vocation à partir l’été prochain. Parce qu’on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas. Mais au-delà de ça je suis pas persuadé que s’il est moins bon en ce moment c‘est parce qu’il est déjà parti. Et justement que si ça perdure dans cette situation là, lui aussi demandera à partir quoi qu’il arrive. Mais moi je pense qu’on l’a déjà perdu pour le reste de la saison on peut plus trop compter sur le Guendouzi qu’on avait la saison dernière ou en début de saison avant la Coupe du monde. On a bien vu qu’il n’y a plus cette cette âme de guerrier, de mort de faim qui allait ratisser, qui allait au charbon, au duel. Et on voit qu’après Tudor lui donne moins de confiance. Il ne le mets pas au même niveau que ce que faisait Sampaoli la saison dernière. Ou peut-être que c’est parce que le joueur ne se ne se retrouve pas dans dans ce schéma de jeu. Il ne retrouve pas les sensations de plaisir qu’il avait à jouer sous les sous les ordres de Tudor et dans la façon de jouer de Tudor. De toute façon je pense qu’il y a de une une sorte de séparation qui s’est faite entre le joueur et l’équipe. Pas le club, l’équipe dans le sens où lui ne correspond pas à l’équipe et l’équipe aujourd’hui ne lui correspond plus. Et ça va être compliqué de de retrouver ces talents pour lui »