Dans son livre « Chaos football club » Daniel Riolo fait le tour du le football français et fait la lumière sur quelques affaires autour de l’OM que ce soit avec Pablo Longoria ou Valentin Rongier. Le journaliste Daniel Riolo a récemment sorti un nouveau livre intitulé « Chaos football club ». Dans cet ouvrage, le journaliste de l’After Foot revient sur toutes les affaires qui secouent le football français sans oublier l’Olympique de Marseille. Arrivé à la tête de l’Olympique de Marseille en 2020 en tant que directeur sportif avant de devenir président du club en février 2021, Pablo Longoria a vécu une ascension fulgurante. Le dirigeants espagnol est apprécié des supporters marseillais qui voient en lui un homme capable de ramener le club vers les sommets du football européen. À LIRE AUSSI : RC Lens – OM : Franck Haise lance déjà le choc face à Marseille On a le droit de se poser des questions Dans son livre Daniel Riolo laisse entendre que des choses étonnantes seraient liées à l’arrivée de Pablo Longoria à Marseille : « Quand Rongier d’un coup change d’agent et se retrouve dans l’agence qui est celle dans laquelle a été recruté Longoria par les chasseurs de têtes qui l’ont placé à l’OM, on a le droit de se poser des questions, comme cela a été le cas avec Boubacar Kamara et Bamba Dieng. Tout n’est pas rose ! »

OM : Le titre? C’est trop tard pour Eric Di Meco ! – https://t.co/BkujtDyc2R pic.twitter.com/Y8gdtE9jX0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 2, 2023

Ça s’est mal passé pour toutes les équipes françaises

Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo défend l’OM sur leur saison, malgré la courte aventure en coupe d’Europe : « Il y a deux équipes qui sont attractives en Ligue 1, c’est Lens et Marseille, explique Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot. Marseille a 20 victoires et Lens 19. La différence de buts de l’OM c‘est +28 et Lens c‘est +29. Mais qu’est-ce qu’on reproche à Tudor ? La coupe d’Europe ! Qu’est-ce que j’ai entendu comme trucs sur la coupe d’Europe. Mais est ce qu’il y a des équipes françaises pour qui ça s’est bien passé ? Ça s’est mal passé pour tout le monde. Sauf que les autres équipes françaises ont rajouté le ridicule en plus, que soit Nice, Rennes, Monaco et le PSG dans une catégorie à part vu qu’il invente autre chose.«