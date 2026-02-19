Mercato OM : On en sait plus sur le staff de Beye !

L’Olympique de Marseille a officialisé mercredi soir la nomination de Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’équipe première, entouré des trois adjoints qui l’accompagnaient au Stade Rennais.

Mercredi 18 février, l’OM a annoncé la signature de Habib Beye en tant qu’entraîneur principal de son équipe professionnelle jusqu’en juin 2027. L’ancien capitaine marseillais, âgé de 48 ans, retrouve la cité phocéenne plus de dix-sept ans après avoir porté le maillot olympien comme joueur entre 2003 et 2007.

Un staff confirmé avec trois adjoints

Selon les informations partagées sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias spécialisés, Habib Beye n’arrivera pas seul à l’OM. Il sera accompagné des trois adjoints avec lesquels il travaillait récemment au Stade Rennais : Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza. Ces derniers avaient fait partie de son staff technique en Bretagne avant le départ de Beye du club breton.

Ce choix reflète une volonté de continuité technique pour Beye, qui s’appuie sur des collaborateurs connus pour structurer le travail quotidien autour de la défense et de la préparation collective.

Au Stade Rennais, l’équipe de Beye avait été remerciée dans son ensemble début février, après une série de résultats jugés insuffisants par la direction bretonne. Son limogeage avait entraîné le départ simultané de ses trois assistants.

Abardonado reste ! Un staff plus réduit…

Cette arrivée se déroule dans un contexte délicat pour l’OM, actuellement quatrième de Ligue 1 et engagé en Coupe de France. Beye hérite d’un groupe à restructurer après le départ de Roberto De Zerbi, et devra rapidement réussir ses débuts pour maintenir les ambitions marseillaises en championnat.

Pancho Abardonado, qui avait assuré l’intérim sur le banc de l’OM après la fin de mission de Roberto De Zerbi, devrait également conserver une place dans le staff sous la direction de Beye. Cette configuration intervient alors que l’effectif technique de l’OM est significativement plus réduit comparé au staff très fourni de De Zerbi, qui comptait une dizaine de collaborateurs autour de lui entre entraîneurs adjoints, préparateurs et analystes lors de sa présence à Marseille.

Le club vivra un premier test significatif ce week-end avec un déplacement à Brest, avant de recevoir l’OL, alors que la pression pour revenir dans la course au podium reste forte.