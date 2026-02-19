OM : Clap de fin pour Longoria !

En pleine crise sportive et institutionnelle, l’avenir de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille est désormais incertain après sa relégation dans l’organigramme par Frank McCourt. Le président du club voit ses prérogatives réduites au profit de Medhi Benatia, confirmé dans un rôle élargi jusqu’à la fin de saison.

McCourt redéfinit les pouvoirs à l’OM

En début de semaine, le propriétaire américain Frank McCourt a confirmé que Medhi Benatia resterait à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison et se voit confier les responsabilités sportives élargies, notamment le pilotage des opérations liées à l’équipe et le choix du prochain entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi. Cette décision, publiée via un communiqué officiel, signifie que Benatia sera la principale figure décisionnelle sur le volet sportif.

Pour sa part, Pablo Longoria, président depuis février 2021, voit son rôle évoluer vers une mission essentiellement institutionnelle, centrée sur la représentation de l’OM auprès des instances françaises et européennes. Cette limitation marquée de ses prérogatives sportives est interprétée par plusieurs médias comme un déclassement significatif dans la hiérarchie du club.

Un départ qui se dessine dans les coulisses

Si Longoria reste officiellement en place, son positionnement effectif au sein de l’organigramme et dans les décisions au quotidien est affaibli. Selon la presse sportive, cette recomposition des responsabilités ne correspond plus aux ambitions qu’il avait lors de sa nomination à la tête de l’institution phocéenne il y a près de cinq ans.

Plusieurs sources comme la Provence évoquent désormais une négociation potentielle entre Longoria et le club, notamment via son conseil juridique, afin de déterminer les modalités de son départ anticipé. Aucun calendrier précis n’a encore été rendu public, mais l’hypothèse d’un départ avant l’été gagne du terrain dans les cercles proches du dossier.

Dans un contexte où l’OM vise une qualification européenne en Ligue 1 et un bon parcours en Coupe de France, cette réorganisation interne intervient à un moment critique de la saison.