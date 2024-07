Mercato OM : « On va avoir un trio d’attaque qui va aller à 2000 à l’heure ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité de notre émission Foot Débat Marseille, le youtubeur OM Raphfootball a apporté son avis sur la venue de Nketiah à Marseille. Une recrue intelligente et cohérente avec le système de jeu recherche par De Zerbi selon lui.

Invité de notre émission Foot Débat Marseille, Raphfootball est revenu sur la rumeur de transfert concernant le buteur anglais d’Arsenal : Nketiah. Le youtubeur supporter de l’OM y voit là une recrue intelligente. » Il n’a marqué que 5 buts cette saison mais il faut regarder son temps de jeu aussi. Avec Arsenal il rentre beaucoup en cours de match, il a joué quelques rencontres importantes en Premier League, là où les Gunners jouaient le titre. Et puis avec De Zerbi l’idée première c’est que le danger il vienne un peu de partout. C’est quelqu’un qui sait combiner, il a beaucoup de qualité ce joueur. C’est un vrai talent, avec Greenwood et avec, on espère, un joueur qu’on va recruter à gauche. «

Je milite pour l’arrivée de Nketiah !

A lire aussi : Mercato OM : The Athletic confirme pour Sarr et Crystal Palace !

Un joueur que le youtubeur OM souhaiterait beaucoup voir débarquer dans la cité phocéenne. « Moi je milite pour son arrive totalement, même s’il n’a pas le profil, c’est vrai, du buteur qui va claquer 25 buts par saison. Il a beaucoup d’atouts. Pour parler de ses qualités c’est quelqu’un qui sait combiner dans les petits espaces, il a la vitesse, il a un gros QI foot… On parle d’un joueur vraiment numéro 9 qui n’a pas des stats exceptionnelles, mais qui apporterait énormément sous De Zerbi. «

» On va avoir un trio d’attaque qui va à 2000 à l’heure ! «

A lire aussi : Mercato OM : Un gros indice lancé avec la signature d’Hojbjerg?

« Il sait prendre la profondeur et est polyvalent. Il sait jouer sur le côté gauche, donc il aurait cette faculté à percuter et à dézoner. Puis encore une fois, au côté de joueur comme Greenwood et les futures recrues, on va avoir un trio d’attaque qui va aller à 2000 à l’heure ! On parle d’un joueur de PL, dans un top club européen où il y avait une grosse concurrence, donc c’est intéressant. »