Mercato OM : O’Riley parle de son avenir à Marseille !

Prêté cet été par Brighton à l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley s’impose progressivement comme l’une des belles surprises du début de saison phocéen. L’international danois, âgé de 24 ans, s’est rapidement adapté au système mis en place par Roberto De Zerbi, au point de devenir un élément important du milieu olympien. Pourtant, son avenir reste incertain : aucun accord n’a été prévu entre les deux clubs pour une éventuelle option d’achat.

Interrogé par le Daily Record, O’Riley a tenu à clarifier sa situation contractuelle. « C’est une très bonne expérience pour moi de jouer pour Marseille. Je profite simplement de chaque jour et j’essaie de ne pas trop penser à l’avenir. Je sais que je retournerai à Brighton, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. On s’en souciera le moment venu », a confié le milieu de terrain.

Pour le joueur formé à Fulham, l’essentiel est ailleurs. « Pour l’instant, je ne pense qu’au match contre la Biélorussie, qui pourrait nous rapprocher de la Coupe du monde. Je veux me concentrer sur notre football. C’est le plus important à mon avis », a-t-il ajouté, montrant une maturité certaine dans la gestion de sa carrière.

Un joueur épanoui sous les ordres de De Zerbi

Arrivé sur la Canebière à la faveur du mercato estival, O’Riley ne cache pas son plaisir d’évoluer dans un environnement aussi exigeant que passionné. « Je savais pertinemment que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club compte de nombreux supporters passionnés et pratique un bon football qui me convient parfaitement. Et j’ai aussi un entraîneur qui me fait confiance. C’est un atout majeur en tant que joueur », a-t-il expliqué.

Avec un but et une passe décisive en six apparitions, O’Riley justifie pleinement la confiance de De Zerbi, qui apprécie son volume de jeu et sa qualité de passe. Si son avenir reste lié à Brighton, les dirigeants marseillais suivront sans doute de près l’évolution de sa situation. En attendant, le Danois profite pleinement de son aventure à l’OM, conscient qu’il vit une étape charnière de sa jeune carrière.