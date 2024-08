Mercato OM : Ounahi sur le départ?

D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, l’Olympique de Marseille aurait été approché par Las Palmas pour un prêt d’Azzedine Ounahi !

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, de nombreux joueurs ont été mis de côté dans le loft. Azzedine Ounahi n’en fait pas partie et a même été titulaire lors des matchs de préparation. D’après les informations du journaliste Matteo Moretto pour le média Relevo, l’international marocain a été approché par Las Palmas en vue d’un prêt. A voir si l’OM acceptera de céder son joueur.

Azzedine Ounahi quittera-t-il l’Olympique de Marseille ce été. Annoncé sur la liste des joueurs transférables, le milieu de terrain international marocain a fait toute la préparation avec De Zerbi. Dans l’émission l’After Foot, le journaliste Kévin Diaz pense qu’il peux avoir un rôle important à jouer cette saison à l’OM, dans le dispositif tactique du coach italien.

« Le système De Zerbi est exigeant dans la mentalité mais aussi au niveau technique. Il faut être bon techniquement pour jouer avec lui. Donc, attention, Azzedine Ounahi passe complètement dans le dispositif de De Zerbi. Un joueur polyvalent, on ne connait pas trop son poste, mais dans le « football liquide » tu n’as pas de poste. Pour ressortir les ballons au poste de numéro six devant la défense ou un peu plus haut pour avoir des passes décisives et des passes clés. Je trouve qu’il passe très bien dans le système de De Zerbi » » explique Kévin Diaz dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.