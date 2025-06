Mercato OM : Ounahi vers la Premier League ?

Prêté cette saison au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi a su rebondir avec la manière après un début de parcours compliqué à l’OM. Élu meilleur joueur du championnat grec, le milieu international marocain a retrouvé confiance et régularité dans la capitale grecque. Un retour en forme qui n’est ainsi pas passé inaperçu en Premier League car Brighton aurait en effet accéléré sur le dossier, selon les informations de Foot Mercato.

Séduit par le projet du club anglais, l’ancien angevin aurait en effet donné son accord de principe pour un contrat de quatre ans, toujours selon les informations du média spécialisé sur le marché des transferts. Brighton devrait désormais entamer les discussions officielles avec l’OM.

Le milieu marocain, qui n’a jamais vraiment convaincu dans la cité phocéenne, ne serait donc pas opposé à un départ dès cet été. De son côté, l’OM, qui souhaiterait remodeler son effectif, ne retiendrait pas le joueur à tout prix, mais espérerait récupérer au moins 11 millions d’euros pour finaliser l’opération.

