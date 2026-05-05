Mercato OM : Pablo Pagis très courtisé en Ligue 1, quatre clubs déjà positionnés

La piste fait rêver certains supporters de l’Olympique de Marseille, mais elle s’annonce compliquée. Révélation du FC Lorient, Pablo Pagis attire plusieurs clubs français à l’approche du mercato estival. Une concurrence déjà bien installée qui éloigne, pour l’instant, une arrivée à l’OM.

Pablo Pagis, révélation du FC Lorient très demandée

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Le nom de Pablo Pagis circule avec insistance depuis plusieurs semaines sur le marché. L’attaquant du FC Lorient, âgé de 23 ans, sort d’une saison pleine en Ligue 1, avec 10 buts et 3 passes décisives en 26 rencontres. Des statistiques solides qui confirment sa progression après des passages remarqués en prêt à Nîmes et Laval.

Sous la direction d’Olivier Pantaloni, le joueur formé chez les Merlus s’est imposé comme un élément clé, contribuant largement à la neuvième place du club breton. Polyvalent, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, il présente un profil recherché sur le marché français.

Sa situation contractuelle, avec une seule année restante, place aujourd’hui le FC Lorient dans une position délicate. Selon les informations de Ouest-France, un départ lors du prochain mercato apparaît de plus en plus probable.

Une forte concurrence en Ligue 1, l’OM en retrait

Malgré l’intérêt que suscite Pablo Pagis auprès des supporters de l’Olympique de Marseille, le dossier s’annonce concurrentiel. Toujours selon Ouest-France, plusieurs clubs ambitieux suivent de près l’évolution du joueur, notamment le Racing Club de Lens, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais.

À ces prétendants s’ajoute le Paris FC, qui ambitionne de frapper fort lors du mercato. Le club francilien serait prêt à consentir un effort financier important pour attirer le fils de Mickaël Pagis, ancien joueur bien connu du football français.

Dans ce contexte, l’OM ne figure pas, à ce stade, parmi les clubs intéressé par ce dossier. Si le profil de Pablo Pagis, supporter déclaré du club marseillais, correspond à certaines attentes, la concurrence et les conditions financières pourraient rapidement peser dans la balance.