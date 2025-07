Mercato OM : Paixao, plus gros transfert de l’histoire… Voici le TOP10 !

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup sur le marché des transferts en officialisant l’arrivée d’Igor Paixão pour 35 millions d’euros (30+5) en provenance du Feyenoord Rotterdam. Avec cette signature, le club phocéen réalise le plus gros investissement de son histoire sur un joueur. L’ailier est arrivé ce matin à Marseille !

Le Brésilien de 25 ans, arrivé ce 31 juillet 2025, devance désormais Vitinha, recruté pour 32 millions d’euros (25+7) en janvier 2023. Ce record marque un tournant dans la politique sportive de l’OM, désormais prêt à assumer des dépenses ambitieuses pour renforcer son effectif.

Derrière ce duo, on retrouve Dimitri Payet, transféré de West Ham en janvier 2017 pour 30 millions d’euros (29+1). À égalité de coût, Mason Greenwood et Elye Wahi, tous deux acquis à l’été 2024, ont coûté 30 millions d’euros (25+5) chacun. Le premier est arrivé de Manchester United, le second du RC Lens.

Une liste de recrue aux alentours des 30M€ !

Avec Paixão, l’OM ajoute une arme offensive supplémentaire à l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi. Auteur de performances convaincantes avec le Feyenoord, l’ailier gauche était suivi par plusieurs clubs européens. Son arrivée confirme la volonté de l’état-major marseillais de construire une équipe compétitive à court terme.



Avant l’arrivée du Brésilien, le top 10 des recrues les plus chères comprenait également Kevin Strootman (25 M€, été 2018), Renan Lodi (20,6 M€, été 2023), Gerson (20,5 M€, été 2021), Amine Gouiri (19 M€, été 2024), Lucho González (19 M€, été 2009) et Duje Ćaleta-Car (19 M€, été 2018).

Avec ce nouveau record, l’OM affiche clairement ses ambitions sur le marché, misant sur des profils jeunes et à fort potentiel pour accompagner son renouveau sportif. Igor Paixão, désormais au sommet de la hiérarchie des transferts olympiens, est attendu comme l’un des hommes forts de la saison à venir.