Mercato OM : “Pas dans le catastrophisme… mais de grosses ventes, moins de gros salaires…”

Après une saison marquée par les échecs sportifs et une non-qualification en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille doit désormais revoir ses ambitions. Présent sur le plateau du Football Club de Marseille, le journaliste Mathieu Grégoire a livré une analyse lucide de la situation économique et sportive du club olympien.

L’exercice 2025-2026 restera comme l’un des plus décevants des dernières années pour l’Olympique de Marseille. Malgré un effectif construit pour jouer les premiers rôles et des ambitions élevées affichées dès l’été, le club marseillais a rapidement accumulé les contre-performances. Battu par le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions, l’OM a ensuite quitté prématurément la Ligue des champions dès la phase de groupes avant de terminer seulement cinquième de Ligue 1.

Cette absence de qualification pour la prochaine Ligue des champions représente un coup dur majeur, notamment sur le plan financier. Les revenus européens manquants obligent désormais les dirigeants marseillais à envisager une profonde restructuration de l’effectif.

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Mathieu Grégoire évoque un projet à redimensionner

Invité du Football Club de Marseille la semaine dernière, Mathieu Grégoire estime toutefois que la situation reste maîtrisable à condition d’accepter un changement de stratégie sportive et économique.

« Moins de gros salaires, quelques grosses ventes, et à partir de là, rebâtir un effectif. Je pense qu’on peut rapprocher la situation économique de l’OM avec ce qu’a vécu Lyon l’an dernier. Je pense qu’on peut se rapprocher de ça. Alors, pas forcément dans les montants. Mais regarde, déjà l’an dernier (2024-2025), t’as Lyon à moins de 100 et le deuxième, de très loin, c’est l’OM a moins 105. Attention, moi, je ne suis pas dans le catastrophisme, au contraire. Pour répondre aux supporters, autant j’ai vu les racines du mal arriver, et je me doutais – pas dans ces proportions évidemment – que la saison allait être très compliquée, autant je suis relativement optimiste pour la suite. Je ne suis pas dans un catastrophisme ou un pessimisme, parce que je pense qu’on va repartir sur quelque chose d’autre et que, un peu à la Lyonnaise, après la pluie, le beau temps. Lyon fait une saison tout à fait cohérente, en redimensionnant le projet évidemment. Alors, il faudra l’expliquer aux supporters, il faudra faire de la pédagogie, il faudra bien redimensionner le projet. »

Une reconstruction devenue incontournable pour l’OM

Le discours du journaliste met en lumière un changement de cap désormais inévitable pour l’OM. La réduction de la masse salariale, plusieurs ventes importantes et une politique sportive plus mesurée semblent être les priorités du prochain mercato.

Dans un contexte économique plus tendu, la direction marseillaise devra également convaincre les supporters d’accepter un projet moins ambitieux à court terme. L’objectif sera désormais de stabiliser le club tout en reconstruisant un effectif capable de retrouver progressivement le haut du classement en Ligue 1.